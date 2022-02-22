https://ria.ru/20220222/ukraina-1774317836.html

Зеленский призвал Россию решать вопрос диалогом в любых форматах

Зеленский призвал Россию решать вопрос диалогом в любых форматах - РИА Новости, 22.02.2022

Зеленский призвал Россию решать вопрос диалогом в любых форматах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев призывает РФ решать вопрос диалогом в любых форматах, Украина должна защищать свой суверенитет. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T13:15

2022-02-22T13:15

2022-02-22T13:24

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КИЕВ, 22 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев призывает РФ решать вопрос диалогом в любых форматах, Украина должна защищать свой суверенитет."Мы понимаем все риски, мы призываем Россию, и не первый раз, решать этот вопрос путем диалога, садиться за стол переговоров, мы готовы заседать на всех площадках. РФ это прекрасно знает и на сегодня об этом знает не только Россия… Мы получили ответ и ответ был вчера, мы его с вами видим. Украина должна на это реагировать, защищая свой суверенитет и наше государство", - сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/peregovory-1774285981.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220222/zakharova-1774255196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

признание днр и лнр в россии, в мире, владимир зеленский, денис пушилин, алар карис, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр