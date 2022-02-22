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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/ukraina-1774317836.html
Зеленский призвал Россию решать вопрос диалогом в любых форматах
Зеленский призвал Россию решать вопрос диалогом в любых форматах - РИА Новости, 22.02.2022
Зеленский призвал Россию решать вопрос диалогом в любых форматах
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев призывает РФ решать вопрос диалогом в любых форматах, Украина должна защищать свой суверенитет. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:15
2022-02-22T13:24
обострение ситуации в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
алар карис
россия
донецкая народная республика
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КИЕВ, 22 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев призывает РФ решать вопрос диалогом в любых форматах, Украина должна защищать свой суверенитет."Мы понимаем все риски, мы призываем Россию, и не первый раз, решать этот вопрос путем диалога, садиться за стол переговоров, мы готовы заседать на всех площадках. РФ это прекрасно знает и на сегодня об этом знает не только Россия… Мы получили ответ и ответ был вчера, мы его с вами видим. Украина должна на это реагировать, защищая свой суверенитет и наше государство", - сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/peregovory-1774285981.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220222/zakharova-1774255196.html
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донецкая народная республика
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Дарья Буймова
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признание днр и лнр в россии, в мире, владимир зеленский, денис пушилин, алар карис, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
13:15 22.02.2022 (обновлено: 13:24 22.02.2022)
 
Зеленский призвал Россию решать вопрос диалогом в любых форматах

Президент Украины Зеленский призвал Россию решать вопрос диалогом в любых форматах

© REUTERS / Andreas GebertПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Andreas Gebert
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
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КИЕВ, 22 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев призывает РФ решать вопрос диалогом в любых форматах, Украина должна защищать свой суверенитет.
"Мы понимаем все риски, мы призываем Россию, и не первый раз, решать этот вопрос путем диалога, садиться за стол переговоров, мы готовы заседать на всех площадках. РФ это прекрасно знает и на сегодня об этом знает не только Россия… Мы получили ответ и ответ был вчера, мы его с вами видим. Украина должна на это реагировать, защищая свой суверенитет и наше государство", - сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве.
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
11:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киев намерен провести переговоры с ОБСЕ и "нормандской четверкой"
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
10:03В мире
Захарова заявила о готовности России к переговорам с США
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинАлар КарисРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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