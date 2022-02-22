13:15 22.02.2022 (обновлено: 13:24 22.02.2022)
Зеленский призвал Россию решать вопрос диалогом в любых форматах
Президент Украины Зеленский призвал Россию решать вопрос диалогом в любых форматах
© REUTERS / Andreas GebertПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
КИЕВ, 22 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев призывает РФ решать вопрос диалогом в любых форматах, Украина должна защищать свой суверенитет.
"Мы понимаем все риски, мы призываем Россию, и не первый раз, решать этот вопрос путем диалога, садиться за стол переговоров, мы готовы заседать на всех площадках. РФ это прекрасно знает и на сегодня об этом знает не только Россия… Мы получили ответ и ответ был вчера, мы его с вами видим. Украина должна на это реагировать, защищая свой суверенитет и наше государство", - сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Дарья Буймова