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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/ukraina-1774312459.html
Латвийская airBaltic решила приостановить ночные рейсы на Украину
Латвийская airBaltic решила приостановить ночные рейсы на Украину - РИА Новости, 22.02.2022
Латвийская airBaltic решила приостановить ночные рейсы на Украину
Латвийская авиакомпания airBaltic приняла решение до конца февраля 2022 года приостановить ночные полеты на и с Украины, сказано в сообщении на сайте... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:03
2022-02-22T13:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
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РИГА, 22 янв – РИА Новости. Латвийская авиакомпания airBaltic приняла решение до конца февраля 2022 года приостановить ночные полеты на и с Украины, сказано в сообщении на сайте авиаперевозчика."Безопасность пассажиров и сотрудников является главным приоритетом airBaltic, поэтому принято решение до конца февраля приостановить ночные рейсы на и с Украины", - сказано в сообщении.Авиакомпания продолжит выполнять рейсы из Киева как в Ригу, так и в Вильнюс."Компания готова корректировать свой график полетов по мере необходимости", - сказано в сообщении.Авиакомпания уже отменила пять ночных рейсов между Киевом и Ригой, а также два рейса между Одессой и Ригой. Авиакомпания свяжется с пассажирами указанных рейсов и предложит им перенести бронирование.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
https://ria.ru/20220221/aviaperevozki-1774055329.html
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Дарья Буймова
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, рига, одесса, россия, airbaltic
13:03 22.02.2022
 
Латвийская airBaltic решила приостановить ночные рейсы на Украину

Латвийская airBaltic решила приостановить ночные рейсы на Украину до конца февраля

© Фото : Аэропорт "Борисполь"Паспортный контроль в аэропорту Борисполь
Паспортный контроль в аэропорту Борисполь - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© Фото : Аэропорт "Борисполь"
Паспортный контроль в аэропорту Борисполь. Архивное фото
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РИГА, 22 янв – РИА Новости. Латвийская авиакомпания airBaltic приняла решение до конца февраля 2022 года приостановить ночные полеты на и с Украины, сказано в сообщении на сайте авиаперевозчика.
"Безопасность пассажиров и сотрудников является главным приоритетом airBaltic, поэтому принято решение до конца февраля приостановить ночные рейсы на и с Украины", - сказано в сообщении.
Самолеты Air France - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 13:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Air France отменила рейсы в Киев и обратно
Авиакомпания продолжит выполнять рейсы из Киева как в Ригу, так и в Вильнюс.
"Компания готова корректировать свой график полетов по мере необходимости", - сказано в сообщении.
Авиакомпания уже отменила пять ночных рейсов между Киевом и Ригой, а также два рейса между Одессой и Ригой. Авиакомпания свяжется с пассажирами указанных рейсов и предложит им перенести бронирование.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
13 февраля, 22:22
СМИ: украинские олигархи и бизнесмены покидают страну чартерными рейсами
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинРигаОдессаРоссияAirBaltic
 
 
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