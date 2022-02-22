https://ria.ru/20220222/ukraina-1774312459.html

Латвийская airBaltic решила приостановить ночные рейсы на Украину

Латвийская airBaltic решила приостановить ночные рейсы на Украину - РИА Новости, 22.02.2022

Латвийская airBaltic решила приостановить ночные рейсы на Украину

Латвийская авиакомпания airBaltic приняла решение до конца февраля 2022 года приостановить ночные полеты на и с Украины, сказано в сообщении на сайте... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T13:03

2022-02-22T13:03

2022-02-22T13:03

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РИГА, 22 янв – РИА Новости. Латвийская авиакомпания airBaltic приняла решение до конца февраля 2022 года приостановить ночные полеты на и с Украины, сказано в сообщении на сайте авиаперевозчика."Безопасность пассажиров и сотрудников является главным приоритетом airBaltic, поэтому принято решение до конца февраля приостановить ночные рейсы на и с Украины", - сказано в сообщении.Авиакомпания продолжит выполнять рейсы из Киева как в Ригу, так и в Вильнюс."Компания готова корректировать свой график полетов по мере необходимости", - сказано в сообщении.Авиакомпания уже отменила пять ночных рейсов между Киевом и Ригой, а также два рейса между Одессой и Ригой. Авиакомпания свяжется с пассажирами указанных рейсов и предложит им перенести бронирование.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

https://ria.ru/20220221/aviaperevozki-1774055329.html

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772612195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, рига, одесса, россия, airbaltic