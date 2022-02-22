12:47 22.02.2022 (обновлено: 13:09 22.02.2022)
Киев не сядет за стол переговоров с ДНР и ЛНР, заявили в Раде
Депутат Рады: Киев не будет вводить особый статус для ДНР и ЛНР и вести с ними переговоры
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Киев не будет ни садиться за стол переговоров с ДНР и ЛНР, ни вводить особый статус для них в конституцию, заявил глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО, депутат от пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Егор Чернев.
"Мы будем защищать свою землю самостоятельно. С санкциями, без санкций. Никто не будет капитулировать и сдаваться. Россия пыталась протолкнуть свои пожелания Западу, он не пошел на это… Сейчас они прибегают к военной операции. Но мы не будем садиться за стол переговоров ни с террористами, ни вводить особый статус в конституции этих образований, ни отказываться от нашего курса в НАТО или ЕС", - заявил Чернев журналистам в Раде во вторник, общение которых транслировали украинские телеканалы.
Особый статус республик Донбасса прописан в Минских соглашениях.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Ольга Фомченкова