https://ria.ru/20220222/ukraina-1774306517.html

Киев не сядет за стол переговоров с ДНР и ЛНР, заявили в Раде

Киев не сядет за стол переговоров с ДНР и ЛНР, заявили в Раде - РИА Новости, 22.02.2022

Киев не сядет за стол переговоров с ДНР и ЛНР, заявили в Раде

Киев не будет ни садиться за стол переговоров с ДНР и ЛНР, ни вводить особый статус для них в конституцию, заявил глава постоянной делегации Украины в... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T12:47

2022-02-22T12:47

2022-02-22T13:09

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КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Киев не будет ни садиться за стол переговоров с ДНР и ЛНР, ни вводить особый статус для них в конституцию, заявил глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО, депутат от пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Егор Чернев."Мы будем защищать свою землю самостоятельно. С санкциями, без санкций. Никто не будет капитулировать и сдаваться. Россия пыталась протолкнуть свои пожелания Западу, он не пошел на это… Сейчас они прибегают к военной операции. Но мы не будем садиться за стол переговоров ни с террористами, ни вводить особый статус в конституции этих образований, ни отказываться от нашего курса в НАТО или ЕС", - заявил Чернев журналистам в Раде во вторник, общение которых транслировали украинские телеканалы.Особый статус республик Донбасса прописан в Минских соглашениях.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, верховная рада украины, признание днр и лнр в россии, донбасс