Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/ukraina-1774302788.html
Россию беспокоит воинственная риторика Киева, заявил Лавров
Россию беспокоит воинственная риторика Киева, заявил Лавров - РИА Новости, 22.02.2022
Россию беспокоит воинственная риторика Киева, заявил Лавров
Россию волнует продолжающаяся воинственная риторика Киева и накачивание Украины оружием, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T12:39
2022-02-22T12:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сергей лавров
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768360527_0:0:1949:1097_1920x0_80_0_0_4d9fb3830a6151cf9a338b8d62eaa75e.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россию волнует продолжающаяся воинственная риторика Киева и накачивание Украины оружием, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы продолжаем выступать за то, чтобы все проблемы решались мирным способом, и в этой связи нас не может не волновать продолжающаяся воинственная риторика киевского режима, продолжающиеся действия по накачиванию его вооружениями, продолжаются и перестрелки, инициируемые киевским режимом на границе с Луганской и Донецкой народными республиками", - сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 24".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/ukraina-1774299139.html
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768360527_44:0:1776:1299_1920x0_80_0_0_852fe73736b9337fed6097051b8d273a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, донбасс
12:39 22.02.2022 (обновлено: 12:55 22.02.2022)
 
Россию беспокоит воинственная риторика Киева, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россию беспокоит риторика Киева и накачивание Украины оружием

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россию волнует продолжающаяся воинственная риторика Киева и накачивание Украины оружием, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы продолжаем выступать за то, чтобы все проблемы решались мирным способом, и в этой связи нас не может не волновать продолжающаяся воинственная риторика киевского режима, продолжающиеся действия по накачиванию его вооружениями, продолжаются и перестрелки, инициируемые киевским режимом на границе с Луганской и Донецкой народными республиками", - сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 24".
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
12:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минские соглашения были растоптаны киевским режимом, заявил Лавров
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСергей ЛавровДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала