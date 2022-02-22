https://ria.ru/20220222/ukraina-1774302788.html
Россию беспокоит воинственная риторика Киева, заявил Лавров
Россию беспокоит воинственная риторика Киева, заявил Лавров - РИА Новости, 22.02.2022
Россию беспокоит воинственная риторика Киева, заявил Лавров
Россию волнует продолжающаяся воинственная риторика Киева и накачивание Украины оружием, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T12:39
2022-02-22T12:39
2022-02-22T12:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сергей лавров
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768360527_0:0:1949:1097_1920x0_80_0_0_4d9fb3830a6151cf9a338b8d62eaa75e.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россию волнует продолжающаяся воинственная риторика Киева и накачивание Украины оружием, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы продолжаем выступать за то, чтобы все проблемы решались мирным способом, и в этой связи нас не может не волновать продолжающаяся воинственная риторика киевского режима, продолжающиеся действия по накачиванию его вооружениями, продолжаются и перестрелки, инициируемые киевским режимом на границе с Луганской и Донецкой народными республиками", - сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 24".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220222/ukraina-1774299139.html
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768360527_44:0:1776:1299_1920x0_80_0_0_852fe73736b9337fed6097051b8d273a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, донбасс
12:39 22.02.2022 (обновлено: 12:55 22.02.2022)
Россию беспокоит воинственная риторика Киева, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россию беспокоит риторика Киева и накачивание Украины оружием