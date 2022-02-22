https://ria.ru/20220222/ukraina-1774302788.html

Россию беспокоит воинственная риторика Киева, заявил Лавров

Россию беспокоит воинственная риторика Киева, заявил Лавров - РИА Новости, 22.02.2022

Россию беспокоит воинственная риторика Киева, заявил Лавров

Россию волнует продолжающаяся воинственная риторика Киева и накачивание Украины оружием, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T12:39

2022-02-22T12:39

2022-02-22T12:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сергей лавров

донбасс

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россию волнует продолжающаяся воинственная риторика Киева и накачивание Украины оружием, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы продолжаем выступать за то, чтобы все проблемы решались мирным способом, и в этой связи нас не может не волновать продолжающаяся воинственная риторика киевского режима, продолжающиеся действия по накачиванию его вооружениями, продолжаются и перестрелки, инициируемые киевским режимом на границе с Луганской и Донецкой народными республиками", - сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 24".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, донбасс