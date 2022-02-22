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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/ukraina-1774300600.html
После 2014 года Киев не представляет весь народ Украины, заявил Лавров
После 2014 года Киев не представляет весь народ Украины, заявил Лавров - РИА Новости, 22.02.2022
После 2014 года Киев не представляет весь народ Украины, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никто не может утверждать, что Киев с 2014 года представляет весь народ, проживающий на Украине. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T12:34
2022-02-22T12:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никто не может утверждать, что Киев с 2014 года представляет весь народ, проживающий на Украине."Я думаю, что никто не может утверждать, что украинский режим, начиная с государственного переворота 2014 году, представляет весь народ, проживающий на территории украинского государства",- сказал глава МИД России в эфире "России 24"."Многие регионы отвергли подобный антиконституционный шаг, который начал трагические страницы в украинской истории, и то, что произошло в Крыму, то, что произошло на востоке Украины показывает, насколько отвергнуто это правительство, этот режим", - добавил министр.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220222/ukraina-1774297998.html
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Дарья Буймова
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
12:34 22.02.2022
 
После 2014 года Киев не представляет весь народ Украины, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: после 2014 года Киев не представляет весь народ Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никто не может утверждать, что Киев с 2014 года представляет весь народ, проживающий на Украине.
"Я думаю, что никто не может утверждать, что украинский режим, начиная с государственного переворота 2014 году, представляет весь народ, проживающий на территории украинского государства",- сказал глава МИД России в эфире "России 24".
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
12:24Сказано в эфире
"Киев показал свою сущность". Эксперт о заявлении постпреда Украины при ООН
"Многие регионы отвергли подобный антиконституционный шаг, который начал трагические страницы в украинской истории, и то, что произошло в Крыму, то, что произошло на востоке Украины показывает, насколько отвергнуто это правительство, этот режим", - добавил министр.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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