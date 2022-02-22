После 2014 года Киев не представляет весь народ Украины, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: после 2014 года Киев не представляет весь народ Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никто не может утверждать, что Киев с 2014 года представляет весь народ, проживающий на Украине.
"Я думаю, что никто не может утверждать, что украинский режим, начиная с государственного переворота 2014 году, представляет весь народ, проживающий на территории украинского государства",- сказал глава МИД России в эфире "России 24".
"Многие регионы отвергли подобный антиконституционный шаг, который начал трагические страницы в украинской истории, и то, что произошло в Крыму, то, что произошло на востоке Украины показывает, насколько отвергнуто это правительство, этот режим", - добавил министр.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Дарья Буймова