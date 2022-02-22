Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/ukraina-1774299139.html
Минские соглашения были растоптаны киевским режимом, заявил Лавров
Минские соглашения были растоптаны киевским режимом, заявил Лавров - РИА Новости, 22.02.2022
Минские соглашения были растоптаны киевским режимом, заявил Лавров
Киев и в грош не ставит европейских коллег и не собирается выполнять минские соглашения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T12:30
2022-02-22T12:51
в мире
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
денис пушилин
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772062322_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_cf6fcb244fc246e440c8119edc25fe31.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Киев и в грош не ставит европейских коллег и не собирается выполнять минские соглашения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Все эти семь лет мы буквально ежедневно привлекали внимание наших европейских коллег к тому, что Киев опять их в грош не ставит, опять ничего не делает, более того - публично заявляет, что не будет выполнять Минские договоренности", - сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, Киев "заставляет" своих западных опекунов разделять или "молчаливо проглатывать" русофобию, которая стала движущей силой на Украине, Донбассу же отказывали в праве вести переговоры с украинским властями."Хотел бы отметить роль, к моему огромному сожалению, негативную и провокационную роль Европейского Союза, который уже не раз доказывает, что не может отвечать за свои слова, за свои поступки", - сказал Лавров, комментируя роль ЕС в невыполнении Киевом минских соглашений по Донбассу.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/donbass-1774296874.html
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772062322_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_5c7f6fb3a32bca909197be881f66dacf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, денис пушилин, киев, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
12:30 22.02.2022 (обновлено: 12:51 22.02.2022)
 
Минские соглашения были растоптаны киевским режимом, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Минские соглашения были растоптаны киевским режимом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Киев и в грош не ставит европейских коллег и не собирается выполнять минские соглашения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Все эти семь лет мы буквально ежедневно привлекали внимание наших европейских коллег к тому, что Киев опять их в грош не ставит, опять ничего не делает, более того - публично заявляет, что не будет выполнять Минские договоренности", - сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 24".
Флаги ЛНР на здании Народного Совета города Луганска - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
12:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Выход ЛНР из "Минска-2" не обсуждался, заявили в парламенте республики
По его словам, Киев "заставляет" своих западных опекунов разделять или "молчаливо проглатывать" русофобию, которая стала движущей силой на Украине, Донбассу же отказывали в праве вести переговоры с украинским властями.
"В ситуации, когда минские договоренности были мертвы уже не один год из-за подобных действий Киева по саботажу обязательств и из-за попустительства и, даже может быть, потакательства Запада такой позиции киевского режима, всем понятно, что эти договоренности уже были похоронены, похоронены не нами", - сказал министр в выступлении, показанном телеканалом "Россия 24".
"Хотел бы отметить роль, к моему огромному сожалению, негативную и провокационную роль Европейского Союза, который уже не раз доказывает, что не может отвечать за свои слова, за свои поступки", - сказал Лавров, комментируя роль ЕС в невыполнении Киевом минских соглашений по Донбассу.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
Посмотреть
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийДенис ПушилинКиевСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала