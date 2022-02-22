https://ria.ru/20220222/ukraina-1774299139.html

Минские соглашения были растоптаны киевским режимом, заявил Лавров

Минские соглашения были растоптаны киевским режимом, заявил Лавров - РИА Новости, 22.02.2022

Минские соглашения были растоптаны киевским режимом, заявил Лавров

Киев и в грош не ставит европейских коллег и не собирается выполнять минские соглашения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T12:30

2022-02-22T12:30

2022-02-22T12:51

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Киев и в грош не ставит европейских коллег и не собирается выполнять минские соглашения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Все эти семь лет мы буквально ежедневно привлекали внимание наших европейских коллег к тому, что Киев опять их в грош не ставит, опять ничего не делает, более того - публично заявляет, что не будет выполнять Минские договоренности", - сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, Киев "заставляет" своих западных опекунов разделять или "молчаливо проглатывать" русофобию, которая стала движущей силой на Украине, Донбассу же отказывали в праве вести переговоры с украинским властями."Хотел бы отметить роль, к моему огромному сожалению, негативную и провокационную роль Европейского Союза, который уже не раз доказывает, что не может отвечать за свои слова, за свои поступки", - сказал Лавров, комментируя роль ЕС в невыполнении Киевом минских соглашений по Донбассу.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/donbass-1774296874.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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