12:30 22.02.2022 (обновлено: 12:51 22.02.2022)
Минские соглашения были растоптаны киевским режимом, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Минские соглашения были растоптаны киевским режимом
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Киев и в грош не ставит европейских коллег и не собирается выполнять минские соглашения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Все эти семь лет мы буквально ежедневно привлекали внимание наших европейских коллег к тому, что Киев опять их в грош не ставит, опять ничего не делает, более того - публично заявляет, что не будет выполнять Минские договоренности", - сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, Киев "заставляет" своих западных опекунов разделять или "молчаливо проглатывать" русофобию, которая стала движущей силой на Украине, Донбассу же отказывали в праве вести переговоры с украинским властями.
"В ситуации, когда минские договоренности были мертвы уже не один год из-за подобных действий Киева по саботажу обязательств и из-за попустительства и, даже может быть, потакательства Запада такой позиции киевского режима, всем понятно, что эти договоренности уже были похоронены, похоронены не нами", - сказал министр в выступлении, показанном телеканалом "Россия 24".
"Хотел бы отметить роль, к моему огромному сожалению, негативную и провокационную роль Европейского Союза, который уже не раз доказывает, что не может отвечать за свои слова, за свои поступки", - сказал Лавров, комментируя роль ЕС в невыполнении Киевом минских соглашений по Донбассу.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Дарья Буймова