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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/ukraina-1774298223.html
Премьер Словении призвал ЕС предоставить Украине перспективу членства
Премьер Словении призвал ЕС предоставить Украине перспективу членства - РИА Новости, 22.02.2022
Премьер Словении призвал ЕС предоставить Украине перспективу членства
Премьер Словении Янез Янша осудил признание Россией ДНР и ЛНР, назвав этот шаг вопиющим нарушением международного права, и призвал ЕС предоставить Украине... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T12:26
2022-02-22T12:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис шмыгаль
денис пушилин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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БЕЛГРАД, 22 фев – РИА Новости. Премьер Словении Янез Янша осудил признание Россией ДНР и ЛНР, назвав этот шаг вопиющим нарушением международного права, и призвал ЕС предоставить Украине перспективу членства."Российское признание двух сепаратистских территорий Украины является вопиющим нарушением международного права, Будапештского и минских соглашений. Словения осуждает этот незаконный шаг. ЕС должен предложить Украине перспективу полного членства", - написал Янша в Twitter и добавил хештэги Владимира Зеленского, Дениса Шмыгаля.Премьер Словении с министром обороны Матеем Тонином, главой МИД Анже Логаром проведут во вторник совещание в связи с возникшим кризисом. "Словения готова поддержать членство Украины в ЕС и усилить присутствие словенской армии в странах-восточных членах НАТО", - сообщило минобороны в микроблоге.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
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Ольга Маркова
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в мире, владимир зеленский, денис шмыгаль, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, нато, ситуация в днр и лнр
12:26 22.02.2022
 
Премьер Словении призвал ЕС предоставить Украине перспективу членства

Премьер Словении Янша призвал Евросоюз предоставить Украине перспективу членства

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 22 фев – РИА Новости. Премьер Словении Янез Янша осудил признание Россией ДНР и ЛНР, назвав этот шаг вопиющим нарушением международного права, и призвал ЕС предоставить Украине перспективу членства.
"Российское признание двух сепаратистских территорий Украины является вопиющим нарушением международного права, Будапештского и минских соглашений. Словения осуждает этот незаконный шаг. ЕС должен предложить Украине перспективу полного членства", - написал Янша в Twitter и добавил хештэги Владимира Зеленского, Дениса Шмыгаля.
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:39
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Премьер Словении с министром обороны Матеем Тонином, главой МИД Анже Логаром проведут во вторник совещание в связи с возникшим кризисом. "Словения готова поддержать членство Украины в ЕС и усилить присутствие словенской армии в странах-восточных членах НАТО", - сообщило минобороны в микроблоге.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Ольга Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальДенис ПушилинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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