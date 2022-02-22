https://ria.ru/20220222/ukraina-1774298223.html

Премьер Словении призвал ЕС предоставить Украине перспективу членства

Премьер Словении призвал ЕС предоставить Украине перспективу членства - РИА Новости, 22.02.2022

Премьер Словении призвал ЕС предоставить Украине перспективу членства

Премьер Словении Янез Янша осудил признание Россией ДНР и ЛНР, назвав этот шаг вопиющим нарушением международного права, и призвал ЕС предоставить Украине... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T12:26

2022-02-22T12:26

2022-02-22T12:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

денис шмыгаль

денис пушилин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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БЕЛГРАД, 22 фев – РИА Новости. Премьер Словении Янез Янша осудил признание Россией ДНР и ЛНР, назвав этот шаг вопиющим нарушением международного права, и призвал ЕС предоставить Украине перспективу членства."Российское признание двух сепаратистских территорий Украины является вопиющим нарушением международного права, Будапештского и минских соглашений. Словения осуждает этот незаконный шаг. ЕС должен предложить Украине перспективу полного членства", - написал Янша в Twitter и добавил хештэги Владимира Зеленского, Дениса Шмыгаля.Премьер Словении с министром обороны Матеем Тонином, главой МИД Анже Логаром проведут во вторник совещание в связи с возникшим кризисом. "Словения готова поддержать членство Украины в ЕС и усилить присутствие словенской армии в странах-восточных членах НАТО", - сообщило минобороны в микроблоге.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Маркова

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