Премьер Словении призвал ЕС предоставить Украине перспективу членства
Премьер Словении Янша призвал Евросоюз предоставить Украине перспективу членства
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
БЕЛГРАД, 22 фев – РИА Новости. Премьер Словении Янез Янша осудил признание Россией ДНР и ЛНР, назвав этот шаг вопиющим нарушением международного права, и призвал ЕС предоставить Украине перспективу членства.
"Российское признание двух сепаратистских территорий Украины является вопиющим нарушением международного права, Будапештского и минских соглашений. Словения осуждает этот незаконный шаг. ЕС должен предложить Украине перспективу полного членства", - написал Янша в Twitter и добавил хештэги Владимира Зеленского, Дениса Шмыгаля.
Премьер Словении с министром обороны Матеем Тонином, главой МИД Анже Логаром проведут во вторник совещание в связи с возникшим кризисом. "Словения готова поддержать членство Украины в ЕС и усилить присутствие словенской армии в странах-восточных членах НАТО", - сообщило минобороны в микроблоге.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Ольга Маркова