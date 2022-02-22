Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/ukraina-1774248276.html
В МИД Китая назвали главную причину украинского кризиса
В МИД Китая назвали главную причину украинского кризиса - РИА Новости, 22.02.2022
В МИД Китая назвали главную причину украинского кризиса
Нынешнее развитие ситуации на Украине тесно связано с задержкой эффективной реализации минских соглашений, заявил во вторник министр иностранных дел Китая Ван И РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T09:24
2022-02-22T09:57
в мире
китай
украина
мид кнр
оон
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
обострение ситуации в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602434577_0:156:2890:1781_1920x0_80_0_0_c0a8488ebe47df28c958bfa1e9e0b640.jpg
ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Нынешнее развитие ситуации на Украине тесно связано с задержкой эффективной реализации минских соглашений, заявил во вторник министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном.Ван И отметил, что позиция КНР по украинскому вопросу последовательна, следует уважать законные озабоченности в сфере безопасности любой страны и соблюдать принципы Устава ООН."Позиция китайской стороны по украинскому вопросу последовательна, следует уважать законные озабоченность в области безопасности любой страны, а также защищать основные цели и принципы Устава ООН", - отметил он."Китай вновь призывает все стороны проявить сдержанность, осознать важность реализации принципа неделимости безопасности, путем диалога и переговоров разрядить ситуацию и устранить разногласия", - сказал Ван И.Он добавил, что Пекин продолжит поддерживать контакты со всеми сторонами.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
https://ria.ru/20220222/peregovory-1774229801.html
китай
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602434577_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6b1bd3a171de98ec0a099e86e18c0067.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, украина, мид кнр, оон, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
09:24 22.02.2022 (обновлено: 09:57 22.02.2022)
 
В МИД Китая назвали главную причину украинского кризиса

Глава МИД КНР Ван И: текущая ситуация связана с задержкой реализации Минских соглашений

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел КНР Ван И
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Нынешнее развитие ситуации на Украине тесно связано с задержкой эффективной реализации минских соглашений, заявил во вторник министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"Нынешнее развитие ситуации по украинскому вопросу тесно связано с задержкой эффективной реализации минских соглашений", - заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.
Ван И отметил, что позиция КНР по украинскому вопросу последовательна, следует уважать законные озабоченности в сфере безопасности любой страны и соблюдать принципы Устава ООН.
"Позиция китайской стороны по украинскому вопросу последовательна, следует уважать законные озабоченность в области безопасности любой страны, а также защищать основные цели и принципы Устава ООН", - отметил он.
"Китай вновь призывает все стороны проявить сдержанность, осознать важность реализации принципа неделимости безопасности, путем диалога и переговоров разрядить ситуацию и устранить разногласия", - сказал Ван И.
Он добавил, что Пекин продолжит поддерживать контакты со всеми сторонами.
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
Посмотреть
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Заседание Совета безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
06:05
В ООН назвали "единственный путь" для преодоления разногласий по Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреКитайУкраинаМИД КНРООНСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала