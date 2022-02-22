09:24 22.02.2022 (обновлено: 09:57 22.02.2022)
В МИД Китая назвали главную причину украинского кризиса
Глава МИД КНР Ван И: текущая ситуация связана с задержкой реализации Минских соглашений
Министр иностранных дел КНР Ван И
ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Нынешнее развитие ситуации на Украине тесно связано с задержкой эффективной реализации минских соглашений, заявил во вторник министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"Нынешнее развитие ситуации по украинскому вопросу тесно связано с задержкой эффективной реализации минских соглашений", - заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.
"Позиция китайской стороны по украинскому вопросу последовательна, следует уважать законные озабоченность в области безопасности любой страны, а также защищать основные цели и принципы Устава ООН", - отметил он.
"Китай вновь призывает все стороны проявить сдержанность, осознать важность реализации принципа неделимости безопасности, путем диалога и переговоров разрядить ситуацию и устранить разногласия", - сказал Ван И.
Он добавил, что Пекин продолжит поддерживать контакты со всеми сторонами.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.