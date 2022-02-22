https://ria.ru/20220222/ukraina-1774222093.html

Украина "ничего никому не отдаст", заявил Зеленский

Украина "ничего никому не отдаст", заявил Зеленский - РИА Новости, 22.02.2022

Украина "ничего никому не отдаст", заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram его офиса, что Украина никого не боится, никому ничего не должна и никому ничего не отдаст. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T03:44

2022-02-22T03:44

2022-02-22T06:53

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773808171_0:0:2931:1649_1920x0_80_0_0_4b231bb81acd0db1945e0a94f6676a10.jpg

КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram его офиса, что Украина никого не боится, никому ничего не должна и никому ничего не отдаст.Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Луганской и Донецкой народных республик, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, украина, киев, признание днр и лнр в россии