https://ria.ru/20220222/ukaz-1774202298.html

Опубликованы указы Путина о признании ДНР и ЛНР

Опубликованы указы Путина о признании ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

Опубликованы указы Путина о признании ДНР и ЛНР

На портале правовой информации опубликованы указы президента России Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T00:20

2022-02-22T00:20

2022-02-22T09:45

в мире

владимир путин

россия

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. На портале правовой информации опубликованы указы президента России Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик.Президент также внес в Госдуму на ратификацию договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса. Спикер палаты Вячеслав Володин уже направил их в профильные комитеты.Дружба и защитаСоглашения о взаимопомощи предполагается заключить сроком на десять лет.Договоры предусматривают признание документов, выданных государственными органами его сторон. Кроме того, Россия и республики Донбасса подтверждают и уважают целостность и нерушимость границ друг друга и будут совместно осуществлять их охрану.В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, есть жертвы среди мирного населения. Из-за угрозы вторжения Украины в ЛНР и ДНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, а также объявили всеобщую мобилизацию. Главы ЛНР и ДНР попросили Россию признать независимость их республик.Этот вопрос обсуждался на внеочередном заседании Совета безопасности России, после которого Путин обратился к гражданам и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, допускают только военное решение конфликта в Донбассе. Сразу после этого президент подписал соответствующие указы.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

https://ria.ru/20220221/ukraina-1773632210.html

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Никита Стома

Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, признание днр и лнр в россии