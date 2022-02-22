https://ria.ru/20220222/ukaz-1774202298.html
Опубликованы указы Путина о признании ДНР и ЛНР
Опубликованы указы Путина о признании ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
Опубликованы указы Путина о признании ДНР и ЛНР
На портале правовой информации опубликованы указы президента России Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T00:20
2022-02-22T00:20
2022-02-22T09:45
в мире
владимир путин
россия
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. На портале правовой информации опубликованы указы президента России Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик.Президент также внес в Госдуму на ратификацию договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса. Спикер палаты Вячеслав Володин уже направил их в профильные комитеты.Дружба и защитаСоглашения о взаимопомощи предполагается заключить сроком на десять лет.Договоры предусматривают признание документов, выданных государственными органами его сторон. Кроме того, Россия и республики Донбасса подтверждают и уважают целостность и нерушимость границ друг друга и будут совместно осуществлять их охрану.В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, есть жертвы среди мирного населения. Из-за угрозы вторжения Украины в ЛНР и ДНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, а также объявили всеобщую мобилизацию. Главы ЛНР и ДНР попросили Россию признать независимость их республик.Этот вопрос обсуждался на внеочередном заседании Совета безопасности России, после которого Путин обратился к гражданам и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, допускают только военное решение конфликта в Донбассе. Сразу после этого президент подписал соответствующие указы.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, признание днр и лнр в россии
00:20 22.02.2022 (обновлено: 09:45 22.02.2022)
Опубликованы указы Путина о признании ДНР и ЛНР
Опубликованы указы президента России Путина о признании ДНР и ЛНР
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости.
На портале правовой информации опубликованы
указы президента России Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик.
"Учитывая волеизъявление народа Донецкой народной республики, отказ Украины от мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, признать Донецкую народную республику в качестве суверенного и независимого государства. <...> Учитывая волеизъявление народа Луганской народной республики, отказ Украины от мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, признать Луганскую народную республику в качестве суверенного и независимого государства", — говорится в документах.
Президент также внес в Госдуму на ратификацию договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса. Спикер палаты Вячеслав Володин уже направил их в профильные комитеты.
Дружба и защита
Соглашения о взаимопомощи предполагается заключить сроком на десять лет.
"Его (договора. — Прим. ред.) действие будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из договаривающихся сторон не заявит путем письменного уведомления о своем желании прекратить его действие не позднее чем за шесть месяцев до истечения очередного периода", — говорится в статье 29 договора о сотрудничестве с ДНР. Такая же формулировка фигурирует и в договоре с ЛНР.
Договоры предусматривают признание документов, выданных государственными органами его сторон. Кроме того, Россия и республики Донбасса подтверждают и уважают целостность и нерушимость границ друг друга и будут совместно осуществлять их охрану.
В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев
сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, есть жертвы среди мирного населения. Из-за угрозы вторжения Украины в ЛНР и ДНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, а также объявили всеобщую мобилизацию. Главы ЛНР и ДНР попросили Россию признать независимость их республик.
Этот вопрос обсуждался на внеочередном заседании Совета безопасности России, после которого Путин обратился к гражданам и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, допускают только военное решение конфликта в Донбассе. Сразу после этого президент подписал соответствующие указы.
Опубликовано: Никита Стома