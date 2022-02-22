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https://ria.ru/20220222/turtsiya-1774241650.html
Идея США об однополярном мире потерпела крах, заявил генсек турецкой партии
Идея США об однополярном мире потерпела крах, заявил генсек турецкой партии - РИА Новости, 22.02.2022
Идея США об однополярном мире потерпела крах, заявил генсек турецкой партии
Генсек турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек заявил РИА Новости, что идея США об однополярном мире потерпела крах после намерений НАТО расширяться на... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T08:39
2022-02-22T08:39
в мире
турция
нато
сша
россия
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АНКАРА, 22 фев – РИА Новости. Генсек турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек заявил РИА Новости, что идея США об однополярном мире потерпела крах после намерений НАТО расширяться на Восток."Напряженность между США и Россией, между Россией и Украиной рассматривалась нами с точки зрения безопасности Турции. Мы видим, что создается новый мировой порядок. Атлантический блок остается позади, мир входит в азиатский. Идея США об однополярном мире потерпела крах. Как терпят крах и их старания решать судьбу человечества", - заявил генсек партии, которая ранее заявляла, что Турция должна покинуть НАТО, и выступающая за развитие сотрудничества с РФ."Тут играет роль подъем азиатских экономик и экономики Китая. Вашингтон терпит крах в Сирии, Ливии, Карабахе, Афганистане, Казахстане. Объявление (президентом РФ Владимиром) Путиным и (председателем КНР) Си Цзиньпином проектов о большом евразийском пространстве было месседжем. Расширение НАТО на Восток было угрозой для Турции. Я уже говорил, что расширение НАТО на Восток – это конец альянса", - сказал Перинчек.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
https://ria.ru/20220222/turtsiya-1774241111.html
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Екатерина Зайцева
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в мире, турция, нато, сша, россия
08:39 22.02.2022
 
Идея США об однополярном мире потерпела крах, заявил генсек турецкой партии

Турецкий политик Перинчек: идея США об однополярном мире потерпела крах

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
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АНКАРА, 22 фев – РИА Новости. Генсек турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек заявил РИА Новости, что идея США об однополярном мире потерпела крах после намерений НАТО расширяться на Восток.
"Напряженность между США и Россией, между Россией и Украиной рассматривалась нами с точки зрения безопасности Турции. Мы видим, что создается новый мировой порядок. Атлантический блок остается позади, мир входит в азиатский. Идея США об однополярном мире потерпела крах. Как терпят крах и их старания решать судьбу человечества", - заявил генсек партии, которая ранее заявляла, что Турция должна покинуть НАТО, и выступающая за развитие сотрудничества с РФ.
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Признание ДНР и ЛНР было бы в интересах Анкары, заявил турецкий политик
"Тут играет роль подъем азиатских экономик и экономики Китая. Вашингтон терпит крах в Сирии, Ливии, Карабахе, Афганистане, Казахстане. Объявление (президентом РФ Владимиром) Путиным и (председателем КНР) Си Цзиньпином проектов о большом евразийском пространстве было месседжем. Расширение НАТО на Восток было угрозой для Турции. Я уже говорил, что расширение НАТО на Восток – это конец альянса", - сказал Перинчек.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
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