https://ria.ru/20220222/turizm-1774277151.html

Глава UNWTO отметил успехи России в восстановлении туризма на фоне пандемии

Глава UNWTO отметил успехи России в восстановлении туризма на фоне пандемии - РИА Новости, 22.02.2022

Глава UNWTO отметил успехи России в восстановлении туризма на фоне пандемии

Россия добилась значительных успехов в восстановлении туристического сектора в условиях пандемии COVID-19, сказал в интервью РИА Новости генеральный секретарь... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T14:24

2022-02-22T14:24

2022-02-22T14:25

туризм

россия

всемирная туристская организация

новости - туризм

пандемия

развитие

туризм

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756481141_0:189:2918:1830_1920x0_80_0_0_9e79fc84a81a2e554a4c9810c0dd5c9b.jpg

МАДРИД, 22 фев – РИА Новости. Россия добилась значительных успехов в восстановлении туристического сектора в условиях пандемии COVID-19, сказал в интервью РИА Новости генеральный секретарь Всемирной туристской организации (UNWTO) Зураб Пололикашвили."Россия – одна из стран, которые добились значительного прогресса в процессе восстановления. Во многом это стало возможным благодаря правильной политике развития внутреннего туризма в начале кризиса", — заявил Пололикашвили.Он напомнил, что уже к июлю 2021 года, пропускная способность внутренних авиаперевозок в стране превысила допандемийный уровень."Россия — один из крупнейших рынков выездного и въездного туризма, и она, несомненно, сильно пострадала. Но усилия Федерального агентства при поддержке региональных властей уже дают положительный эффект, страна уверенно восстанавливает туристический сектор. Правительство рассматривало пандемию как возможность переосмыслить туризм и выдвинуло новые инициативы для его стимулирования", — сказал генсек Всемирной туристской организации.По его словам, развитие отрасли в России "может стать хорошим примером для других стран".

https://ria.ru/20220222/aviabilety-1774268074.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

россия, всемирная туристская организация, новости - туризм, пандемия, развитие, туризм, туристы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии