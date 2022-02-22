https://ria.ru/20220222/turizm-1774277151.html
Глава UNWTO отметил успехи России в восстановлении туризма на фоне пандемии
Глава UNWTO отметил успехи России в восстановлении туризма на фоне пандемии - РИА Новости, 22.02.2022
Глава UNWTO отметил успехи России в восстановлении туризма на фоне пандемии
Россия добилась значительных успехов в восстановлении туристического сектора в условиях пандемии COVID-19, сказал в интервью РИА Новости генеральный секретарь... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:24
2022-02-22T14:24
2022-02-22T14:25
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МАДРИД, 22 фев – РИА Новости. Россия добилась значительных успехов в восстановлении туристического сектора в условиях пандемии COVID-19, сказал в интервью РИА Новости генеральный секретарь Всемирной туристской организации (UNWTO) Зураб Пололикашвили."Россия – одна из стран, которые добились значительного прогресса в процессе восстановления. Во многом это стало возможным благодаря правильной политике развития внутреннего туризма в начале кризиса", — заявил Пололикашвили.Он напомнил, что уже к июлю 2021 года, пропускная способность внутренних авиаперевозок в стране превысила допандемийный уровень."Россия — один из крупнейших рынков выездного и въездного туризма, и она, несомненно, сильно пострадала. Но усилия Федерального агентства при поддержке региональных властей уже дают положительный эффект, страна уверенно восстанавливает туристический сектор. Правительство рассматривало пандемию как возможность переосмыслить туризм и выдвинуло новые инициативы для его стимулирования", — сказал генсек Всемирной туристской организации.По его словам, развитие отрасли в России "может стать хорошим примером для других стран".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, всемирная туристская организация, новости - туризм, пандемия, развитие, туризм, туристы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:24 22.02.2022 (обновлено: 14:25 22.02.2022)
Глава UNWTO отметил успехи России в восстановлении туризма на фоне пандемии
Глава UNWTO: Россия добилась значительных успехов в восстановлении туризма в пандемию
МАДРИД, 22 фев – РИА Новости. Россия добилась значительных успехов в восстановлении туристического сектора в условиях пандемии COVID-19, сказал в интервью РИА Новости генеральный секретарь Всемирной туристской организации (UNWTO) Зураб Пололикашвили.
"Россия – одна из стран, которые добились значительного прогресса в процессе восстановления. Во многом это стало возможным благодаря правильной политике развития внутреннего туризма в начале кризиса", — заявил Пололикашвили.
Он напомнил, что уже к июлю 2021 года, пропускная способность внутренних авиаперевозок в стране превысила допандемийный уровень.
"Россия — один из крупнейших рынков выездного и въездного туризма, и она, несомненно, сильно пострадала. Но усилия Федерального агентства при поддержке региональных властей уже дают положительный эффект, страна уверенно восстанавливает туристический сектор. Правительство рассматривало пандемию как возможность переосмыслить туризм и выдвинуло новые инициативы для его стимулирования", — сказал генсек Всемирной туристской организации.
По его словам, развитие отрасли в России "может стать хорошим примером для других стран".
Опубликовано: Ольга Кабанова