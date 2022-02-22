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В "Нафтогазе" Украины не ожидают прекращения транзита в Евросоюз
В "Нафтогазе" Украины не ожидают прекращения транзита в Евросоюз - РИА Новости, 22.02.2022
В "Нафтогазе" Украины не ожидают прекращения транзита в Евросоюз
На Украине ожидают, что транзит российского газа в Европу не прекратится, "если не будет полномасштабной войны" и активных боевых действий на всей территории... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T22:19
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экономика
россия
украина
природный газ
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КИЕВ, 22 фев — РИА Новости. На Украине ожидают, что транзит российского газа в Европу не прекратится, "если не будет полномасштабной войны" и активных боевых действий на всей территории страны, заявил на брифинге глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.Он уточнил, что у Киева есть возможности закупать и импортировать газ из Евросоюза в необходимых для потребителей объемах.
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экономика, россия, украина, природный газ
22:19 22.02.2022 (обновлено: 22:30 22.02.2022)
 
В "Нафтогазе" Украины не ожидают прекращения транзита в Евросоюз

Глава "Нафтогаза" Украины Витренко не ожидает прекращения транзита газа из России в ЕС

© РИА Новости / СтрингерГазораспределительная станция во Львовской области
Газораспределительная станция во Львовской области - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Газораспределительная станция во Львовской области
Читать ria.ru в
КИЕВ, 22 фев — РИА Новости. На Украине ожидают, что транзит российского газа в Европу не прекратится, "если не будет полномасштабной войны" и активных боевых действий на всей территории страны, заявил на брифинге глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Мы понимаем, что Российская Федерация и так впритык подошла к тем минимальным объемам, которые они обязаны поставлять на европейский рынок. Иначе они не будут исполнять обязательства по долгосрочным контрактам, а будут вынуждены платить большие, многомиллиардные штрафы и окончательно терять репутацию поставщика", — добавил руководитель компании.

Он уточнил, что у Киева есть возможности закупать и импортировать газ из Евросоюза в необходимых для потребителей объемах.
Береговые объекты газопровода Северный поток — 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 14:27
Минэкономики ФРГ приостановило процесс сертификации "Северного потока — 2"
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
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