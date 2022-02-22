https://ria.ru/20220222/tranzit-1774462313.html

В "Нафтогазе" Украины не ожидают прекращения транзита в Евросоюз

В "Нафтогазе" Украины не ожидают прекращения транзита в Евросоюз - РИА Новости, 22.02.2022

В "Нафтогазе" Украины не ожидают прекращения транзита в Евросоюз

На Украине ожидают, что транзит российского газа в Европу не прекратится, "если не будет полномасштабной войны" и активных боевых действий на всей территории... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T22:19

2022-02-22T22:19

2022-02-22T22:30

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КИЕВ, 22 фев — РИА Новости. На Украине ожидают, что транзит российского газа в Европу не прекратится, "если не будет полномасштабной войны" и активных боевых действий на всей территории страны, заявил на брифинге глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.Он уточнил, что у Киева есть возможности закупать и импортировать газ из Евросоюза в необходимых для потребителей объемах.

https://ria.ru/20220222/sertifikatsiya-1774346003.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, украина, природный газ