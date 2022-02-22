https://ria.ru/20220222/tranzit-1774462313.html
В "Нафтогазе" Украины не ожидают прекращения транзита в Евросоюз
В "Нафтогазе" Украины не ожидают прекращения транзита в Евросоюз - РИА Новости, 22.02.2022
В "Нафтогазе" Украины не ожидают прекращения транзита в Евросоюз
На Украине ожидают, что транзит российского газа в Европу не прекратится, "если не будет полномасштабной войны" и активных боевых действий на всей территории... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T22:19
2022-02-22T22:19
2022-02-22T22:30
экономика
россия
украина
природный газ
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КИЕВ, 22 фев — РИА Новости. На Украине ожидают, что транзит российского газа в Европу не прекратится, "если не будет полномасштабной войны" и активных боевых действий на всей территории страны, заявил на брифинге глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.Он уточнил, что у Киева есть возможности закупать и импортировать газ из Евросоюза в необходимых для потребителей объемах.
https://ria.ru/20220222/sertifikatsiya-1774346003.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, украина, природный газ
22:19 22.02.2022 (обновлено: 22:30 22.02.2022)
В "Нафтогазе" Украины не ожидают прекращения транзита в Евросоюз
Глава "Нафтогаза" Украины Витренко не ожидает прекращения транзита газа из России в ЕС