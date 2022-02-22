https://ria.ru/20220222/timoshenko-1774272223.html

Тимошенко обратилась к Зеленскому

Тимошенко обратилась к Зеленскому - РИА Новости, 22.02.2022

Тимошенко обратилась к Зеленскому

Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала президента Украины Владимира Зеленского консолидировать все политические и общественные... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T11:04

2022-02-22T11:04

2022-02-22T11:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

денис пушилин

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юлия тимошенко

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КИЕВ, 22 фев – РИА Новости. Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала президента Украины Владимира Зеленского консолидировать все политические и общественные силы для защиты и сохранения независимости страны."Обращаюсь к президенту Украины: пора консолидировать все ветви власти, все политические и общественные силы страны для защиты и сохранения нашей независимости. В это время чрезвычайной угрозы нам нужна Страна национального единства – с сильной армией, сильной экономикой, объединенным обществом. Момент истины наступил и для нас, украинцев. Мы должны стать сильными", - написала Тимошенко в Facebook.Она отметила, что признание РФ Луганской и Донецкой народных республик является "циничным нарушением фундаментальных норм международного права и фактически открытое объявление войны мирному государству". Тимошенко отметила, что на такие действия нужен сильный и результативный международный ответ."Обращаюсь к руководителям государств-гарантов территориальной целостности и суверенитета Украины по будапештскому меморандуму (кроме страны-агрессора): настал момент истины. Пора доказать действиями, что ваши гарантии подлинные и обеспечат возвращение Украине территориальной целостности и мира. Первым шагом должно стать возвращение западных посольств в Киев и ваших наблюдателей в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Донбассе", - добавила политик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html

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донецкая народная республика

луганская народная республика

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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