https://ria.ru/20220222/suverenitet-1774221619.html

Зеленский назвал решение России "нарушением суверенитета Украины"

Зеленский назвал решение России "нарушением суверенитета Украины" - РИА Новости, 22.02.2022

Зеленский назвал решение России "нарушением суверенитета Украины"

Киев квалифицирует признание Россией самопровозглашенных республик Донбасса как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил президент... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T03:37

2022-02-22T03:37

2022-02-22T06:53

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киев

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КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Киев квалифицирует признание Россией самопровозглашенных республик Донбасса как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram офиса."Украина однозначно квалифицирует последние действия России как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на политическое руководство России", - заявил Зеленский в видеообращении к нации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза в обращении к гражданам РФ заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

украина

киев

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Никита Стома

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