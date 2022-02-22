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Зеленский назвал решение России "нарушением суверенитета Украины"
Зеленский назвал решение России "нарушением суверенитета Украины" - РИА Новости, 22.02.2022
Зеленский назвал решение России "нарушением суверенитета Украины"
Киев квалифицирует признание Россией самопровозглашенных республик Донбасса как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил президент... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T03:37
2022-02-22T06:53
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
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владимир зеленский
киев
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КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Киев квалифицирует признание Россией самопровозглашенных республик Донбасса как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram офиса."Украина однозначно квалифицирует последние действия России как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на политическое руководство России", - заявил Зеленский в видеообращении к нации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза в обращении к гражданам РФ заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, украина, владимир зеленский, киев, признание днр и лнр в россии
03:37 22.02.2022 (обновлено: 06:53 22.02.2022)
 
Зеленский назвал решение России "нарушением суверенитета Украины"

Зеленский: Киев считает решение России по Донбассу нарушением суверенитета Украины

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Киев квалифицирует признание Россией самопровозглашенных республик Донбасса как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram офиса.
"Украина однозначно квалифицирует последние действия России как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на политическое руководство России", - заявил Зеленский в видеообращении к нации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза в обращении к гражданам РФ заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:39
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВладимир ЗеленскийКиевПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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