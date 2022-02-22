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Бывший следователь ГСУ СК Эфендиев получил четыре года колонии
Бывший следователь ГСУ СК Эфендиев получил четыре года колонии - РИА Новости, 22.02.2022
Бывший следователь ГСУ СК Эфендиев получил четыре года колонии
Басманный суд Москвы приговорил к 4 годам колонии бывшего следователя Главного следственного управления СК России Грея Эфендиева, обвиняемого по делу о... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T11:54
2022-02-22T11:54
2022-02-22T11:54
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
басманный суд г. москвы
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы приговорил к 4 годам колонии бывшего следователя Главного следственного управления СК России Грея Эфендиева, обвиняемого по делу о коррупции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Эфендиеву Грею Халидиновичу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.Следователя, арестованного в сентябре 2020 года, обвиняли в посредничестве в особо крупном взяточничестве. Как ранее заявляли в СК РФ, Эфендиев предложил коллеге получить через него 5 миллионов рублей за освобождение некоего человека от уголовной ответственности.
https://ria.ru/20211209/moshennichestvo-1762888094.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), басманный суд г. москвы
Бывший следователь ГСУ СК Эфендиев получил четыре года колонии
Экс-следователю ГСУ СК Эфендиеву дали четыре года колонии за коррупцию