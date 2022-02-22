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Бывший следователь ГСУ СК Эфендиев получил четыре года колонии
Бывший следователь ГСУ СК Эфендиев получил четыре года колонии - РИА Новости, 22.02.2022
Бывший следователь ГСУ СК Эфендиев получил четыре года колонии
Басманный суд Москвы приговорил к 4 годам колонии бывшего следователя Главного следственного управления СК России Грея Эфендиева, обвиняемого по делу о... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T11:54
2022-02-22T11:54
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
басманный суд г. москвы
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы приговорил к 4 годам колонии бывшего следователя Главного следственного управления СК России Грея Эфендиева, обвиняемого по делу о коррупции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Эфендиеву Грею Халидиновичу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.Следователя, арестованного в сентябре 2020 года, обвиняли в посредничестве в особо крупном взяточничестве. Как ранее заявляли в СК РФ, Эфендиев предложил коллеге получить через него 5 миллионов рублей за освобождение некоего человека от уголовной ответственности.
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Екатерина Зайцева
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), басманный суд г. москвы
11:54 22.02.2022
 
Бывший следователь ГСУ СК Эфендиев получил четыре года колонии

Экс-следователю ГСУ СК Эфендиеву дали четыре года колонии за коррупцию

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы приговорил к 4 годам колонии бывшего следователя Главного следственного управления СК России Грея Эфендиева, обвиняемого по делу о коррупции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Эфендиеву Грею Халидиновичу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.
Следователя, арестованного в сентябре 2020 года, обвиняли в посредничестве в особо крупном взяточничестве. Как ранее заявляли в СК РФ, Эфендиев предложил коллеге получить через него 5 миллионов рублей за освобождение некоего человека от уголовной ответственности.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря 2021, 11:16
В КБР следователя заподозрили в мошенничестве
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Басманный суд г. Москвы
 
 
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