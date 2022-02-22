https://ria.ru/20220222/sud-1774287799.html

Бывший следователь ГСУ СК Эфендиев получил четыре года колонии

Бывший следователь ГСУ СК Эфендиев получил четыре года колонии - РИА Новости, 22.02.2022

Бывший следователь ГСУ СК Эфендиев получил четыре года колонии

Басманный суд Москвы приговорил к 4 годам колонии бывшего следователя Главного следственного управления СК России Грея Эфендиева, обвиняемого по делу о... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T11:54

2022-02-22T11:54

2022-02-22T11:54

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

басманный суд г. москвы

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы приговорил к 4 годам колонии бывшего следователя Главного следственного управления СК России Грея Эфендиева, обвиняемого по делу о коррупции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Эфендиеву Грею Халидиновичу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.Следователя, арестованного в сентябре 2020 года, обвиняли в посредничестве в особо крупном взяточничестве. Как ранее заявляли в СК РФ, Эфендиев предложил коллеге получить через него 5 миллионов рублей за освобождение некоего человека от уголовной ответственности.

https://ria.ru/20211209/moshennichestvo-1762888094.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), басманный суд г. москвы