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В Белом доме заявили, что рассматривают шаги России как "вторжение"

В Белом доме заявили, что рассматривают шаги России как "вторжение" - РИА Новости, 22.02.2022

В Белом доме заявили, что рассматривают шаги России как "вторжение"

Администрация США рассматривает последние шаги России в отношении Украины как "начало российского вторжения", заявил во вторник заместитель советника президента РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T17:13

2022-02-22T17:13

2022-02-22T18:35

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Администрация США рассматривает последние шаги России в отношении Украины как "начало российского вторжения", заявил во вторник заместитель советника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.Заявление высокопоставленного представителя Белого дома прозвучало на следующий день после того, как Россия объявила о признании независимости ДНР и ЛНР."Мы считаем, что да, это начало вторжения, нового вторжения России на Украину. И вы уже стали свидетелями начала нашего ответа, который, как мы говорили, будет стремительным и жестким", - сказал Файнер в эфире телеканала CNN, комментируя последние шаги РФ в отношении Украины.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева.США и страны НАТО, поставлявшие Украине оружие и отклонившие требование России о нерасширении альянса на восток, осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями. Как сообщил высокопоставленный представитель администрации США, президент Джо Байден своим указом запретил американским физическим и юридическим лицам инвестировать в ДНР и ЛНР и торговать с ними. Сирия напротив выразила готовность признать ДНР и ЛНР и работать над установлением дипломатических отношений.Во вторник утром Пушилин сообщил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе не меняется: продолжаются обстрелы и провокационные действия со стороны вооруженных формирований Украины. По данным Народной милиции ДНР, украинские силовики усилили группировку ПВО в регионе, развернув там зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1".

https://radiosputnik.ria.ru/20220222/ssha-1774393488.html

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774355131.html

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, сша, джо байден, андрей руденко, россия, киев, ростовская область, нато, бук (зенитный ракетный комплекс), ситуация в днр и лнр, владимир зеленский