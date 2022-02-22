https://ria.ru/20220222/spg-1774420285.html

Депутаты бундестага обвинили США в желании продать в ЕС дорогой СПГ

Депутаты бундестага обвинили США в желании продать в ЕС дорогой СПГ - РИА Новости, 22.02.2022

Депутаты бундестага обвинили США в желании продать в ЕС дорогой СПГ

Конфликт на Украине используется для реализации желания США продать в ЕС дорогой и вредный для экологии сжиженный природный газ, говорится в совместном... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T18:14

2022-02-22T18:14

2022-02-22T18:31

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БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Конфликт на Украине используется для реализации желания США продать в ЕС дорогой и вредный для экологии сжиженный природный газ, говорится в совместном заявлении главы комитета бундестага ФРГ по климату и энергетике Клауса Эрнста и официального представителя фракции "Левые" по внешней политике Грегора Гизи."Давнее желание США продать нам свой дорогой, загрязняющий окружающую среду газ, добытый методом гидроразрыва пласта, и желание партии "Зеленые" отменить "Северный поток 2" реализуются за счет злоупотребления конфликтом (вокруг Украины - ред). Возможно, федеральному правительству следует пересмотреть свою лояльность Соединенным Штатам", - говорится в заявлении, поступившем в РИА Новости."Замораживание" "Северного потока 2" наносит ущерб не только России, но и Германии и 12 другим странам ЕС, говорится в совместном заявлении.""Замораживание" "Северного потока 2" наносит ущерб не только России, но и Германии и двенадцати другим странам ЕС. Цены на энергоносители продолжают неуклонно расти. Интересно, что в плане поставок нефти из России в США мало что изменится", - говорится в заявлении, поступившем в РИА Новости.Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил ранее, что поручил минэкономики страны сделать "необходимый административный шаг" для того, чтобы отменить сейчас сертификацию "Северного потока 2". Речь идет об отзыве документа из министерства, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода. Ранее Минэкономики ФРГ, возглавляемое соратником Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад немецкому регулятору - Федеральному сетевому агентству, - в котором была зафиксирована необходимость в газопроводе "Северный поток 2" для обеспечение энергопотребностей Германии.

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774421767.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, северный поток — 2, германия, россия, в мире