17:24 22.02.2022 (обновлено: 18:18 22.02.2022)
Спецназ США покинул Украину, сообщили СМИ
CNN: спецназ США покинул Украину после сопровождения американских дипломатов в Польшу
© REUTERS / Bryan WoolstonВоеннослужащие армии США разбивают лагерь на польско-украинской границе. 21 февраля 2022 года
Военнослужащие армии США разбивают лагерь на польско-украинской границе. 21 февраля 2022 года
ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Американские силы специального назначения покинули Украину, сообщила в Twitter корреспондент телеканала CNN Наташа Бертранд со ссылкой на источник и представителя европейского командования США.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что американские дипломаты, которых вывезли с Украины в Польшу, начали возвращаться во Львов.
Признание суверенитета республик Донбасса
Накануне вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Также президент поручил обеспечить поддержание мира в республиках.
В последние недели обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев