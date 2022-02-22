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Замгенсека ООН выразил сожаление из-за решения России признать ДНР и ЛНР
Замгенсека ООН выразил сожаление из-за решения России признать ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
Замгенсека ООН выразил сожаление из-за решения России признать ДНР и ЛНР
Решение России по ДНР и ЛНР может иметь как региональные, так и глобальные последствия, ООН сожалеет в связи с ним, заявила на заседании СБ ООН замгенсека ООН... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T05:19
2022-02-22T05:29
в мире
луганская народная республика
россия
оон
донецкая народная республика
признание днр и лнр в россии
розмари дикарло
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ООН, 22 фев – РИА Новости. Решение России по ДНР и ЛНР может иметь как региональные, так и глобальные последствия, ООН сожалеет в связи с ним, заявила на заседании СБ ООН замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
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Григорий Ивашкин
Григорий Ивашкин
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, луганская народная республика, россия, оон, донецкая народная республика, признание днр и лнр в россии, розмари дикарло
05:19 22.02.2022 (обновлено: 05:29 22.02.2022)
 
Замгенсека ООН выразил сожаление из-за решения России признать ДНР и ЛНР

Замгенсека ООН ДиКарло выразил сожаление из-за решения России признать ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 22 фев – РИА Новости. Решение России по ДНР и ЛНР может иметь как региональные, так и глобальные последствия, ООН сожалеет в связи с ним, заявила на заседании СБ ООН замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
"Мы очень сожалеем об этом решении, которое может иметь региональные и глобальные последствия", - сказала ДиКарло.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Григорий Ивашкин
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияООНДонецкая Народная РеспубликаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииРозмари ДиКарло
 
 
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