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Замгенсека ООН выразил сожаление из-за решения России признать ДНР и ЛНР

Замгенсека ООН выразил сожаление из-за решения России признать ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

Замгенсека ООН выразил сожаление из-за решения России признать ДНР и ЛНР

Решение России по ДНР и ЛНР может иметь как региональные, так и глобальные последствия, ООН сожалеет в связи с ним, заявила на заседании СБ ООН замгенсека ООН... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T05:19

2022-02-22T05:19

2022-02-22T05:29

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донецкая народная республика

признание днр и лнр в россии

розмари дикарло

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ООН, 22 фев – РИА Новости. Решение России по ДНР и ЛНР может иметь как региональные, так и глобальные последствия, ООН сожалеет в связи с ним, заявила на заседании СБ ООН замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

луганская народная республика

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донецкая народная республика

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Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

в мире, луганская народная республика, россия, оон, донецкая народная республика, признание днр и лнр в россии, розмари дикарло