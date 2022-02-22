https://ria.ru/20220222/sovfed-1774427106.html

В Совфед поступило обращение президента об использовании ВС за рубежом

В Совфед поступило обращение президента об использовании ВС за рубежом - РИА Новости, 22.02.2022

В Совфед поступило обращение президента об использовании ВС за рубежом

Президент России Владимир Путин направил в Совфед документ об использовании Вооруженных сил за пределами страны, сообщила председатель верхней палаты парламента РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T18:39

2022-02-22T18:39

2022-02-22T19:22

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил в Совфед документ об использовании Вооруженных сил за пределами страны, сообщила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.Ранее сенаторы ратифицировали договоры с ДНР и ЛНР о сотрудничестве."В Совет Федерации поступило обращение <...> Владимира Владимировича Путина об использовании Вооруженных Сил России за пределами территории Российской Федерации", — сказала она.Спикер отметила, что в соответствии с частью 3 статьи 51 регламента этот вопрос вносится дополнительно в повестку заседания палаты. Матвиенко добавила, что вопрос обсудили профильные комитеты по конституционному строительству, по обороне, по международным делам и Совет палаты, теперь его рассмотрят в открытом режиме.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Накануне президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как подчеркнули в МИД России, это решение было принято на основе положений Устава ООН, и добавили, что страна признает республики в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выступление замминистра обороны РФ Панкова в Совете Федерации Беженцев из Донбасса уже около ста тысяч, из них почти 30 тысяч - дети, заявил заместитель министра обороны РФ Николай Панков. "(Число - ред.) Женщин, детей, стариков, только в последние дни покинувших свой кров, составило около 100 тысяч человек, в том числе 29 тысяч 865 детей", - сказал Панков во вторник, выступая на заседании Совета Федерации. 2022-02-22T18:39 true PT4M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, россия, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии, совет федерации рф