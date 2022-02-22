https://ria.ru/20220222/sovfed-1774410051.html

Совфед продолжит заседание в закрытом режиме, сообщил источник

Совфед продолжит заседание в закрытом режиме, сообщил источник - РИА Новости, 22.02.2022

Совфед продолжит заседание в закрытом режиме, сообщил источник

Заседание Совета Федерации, который ратифицировал во вторник договоры с ДНР и ЛНР, продолжится в закрытом режиме, сообщил РИА Новости источник в аппарате СФ. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T17:44

2022-02-22T17:44

2022-02-22T18:40

россия

признание днр и лнр в россии

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

политика

совет федерации рф

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Заседание Совета Федерации, который ратифицировал во вторник договоры с ДНР и ЛНР, продолжится в закрытом режиме, сообщил РИА Новости источник в аппарате СФ."Заседание будет закрытым", - сказал он.Позднее было принято решение открыть заседание и провести его трансляцию в интернете. Источник сообщил РИА Новости, что причины этого не известны."Нам сообщили, что оно будет открытым", - сказал собеседник агентства.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

https://ria.ru/20220222/turtsiya-1774417843.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, признание днр и лнр в россии, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, политика, совет федерации рф