https://ria.ru/20220222/sovfed-1774410051.html
Совфед продолжит заседание в закрытом режиме, сообщил источник
Совфед продолжит заседание в закрытом режиме, сообщил источник - РИА Новости, 22.02.2022
Совфед продолжит заседание в закрытом режиме, сообщил источник
Заседание Совета Федерации, который ратифицировал во вторник договоры с ДНР и ЛНР, продолжится в закрытом режиме, сообщил РИА Новости источник в аппарате СФ. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T17:44
2022-02-22T17:44
2022-02-22T18:40
россия
признание днр и лнр в россии
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
политика
совет федерации рф
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Заседание Совета Федерации, который ратифицировал во вторник договоры с ДНР и ЛНР, продолжится в закрытом режиме, сообщил РИА Новости источник в аппарате СФ."Заседание будет закрытым", - сказал он.Позднее было принято решение открыть заседание и провести его трансляцию в интернете. Источник сообщил РИА Новости, что причины этого не известны."Нам сообщили, что оно будет открытым", - сказал собеседник агентства.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
https://ria.ru/20220222/turtsiya-1774417843.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, признание днр и лнр в россии, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, политика, совет федерации рф
17:44 22.02.2022 (обновлено: 18:40 22.02.2022)
Совфед продолжит заседание в закрытом режиме, сообщил источник
Совфед в 18:00 продолжит заседание в закрытом режиме