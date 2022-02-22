https://ria.ru/20220222/sovbez-1774337246.html

В Кремле рассказали, почему заседание Совбеза не показали в прямом эфире

В Кремле рассказали, почему заседание Совбеза не показали в прямом эфире - РИА Новости, 22.02.2022

В Кремле рассказали, почему заседание Совбеза не показали в прямом эфире

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что трансляция заседания Совета Безопасности по Донбассу велась не в прямом эфире и в нее не вошли... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T14:01

2022-02-22T14:01

2022-02-22T14:01

обострение ситуации в днр и лнр

политика

признание днр и лнр в россии

донбасс

владимир путин

совет безопасности рф

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что трансляция заседания Совета Безопасности по Донбассу велась не в прямом эфире и в нее не вошли определенные нюансы."Да, она прошла днем, и действительно не было плашек "прямой эфир", потому что оно не показывалось в прямом эфире. И все-таки это заседание Совбеза, определенные нюансы не вошли в эфир. Вы знаете, что обычно заседание Совета Безопасности транслируется в виде только выступлений главы государства. Никогда никакие другие выступления никогда не показывались", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда проходило заседание Совбеза, учитывая, что на телеканалах не была отмечена плашка "прямой эфир"."Там многие моменты не были включены", - подчеркнул Песков.Отвечая на вопрос, монтировался ли эфир с участием представителей администрации президента, Песков подтвердил - "безусловно". При этом, по словам пресс-секретаря, необычен сам формат, "потому что действительно это беспрецедентная открытость, но она была продиктована экстраординарностью темы". Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, признание днр и лнр в россии, донбасс, владимир путин, совет безопасности рф, россия, дмитрий песков