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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/sovbez-1774337246.html
В Кремле рассказали, почему заседание Совбеза не показали в прямом эфире
В Кремле рассказали, почему заседание Совбеза не показали в прямом эфире - РИА Новости, 22.02.2022
В Кремле рассказали, почему заседание Совбеза не показали в прямом эфире
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что трансляция заседания Совета Безопасности по Донбассу велась не в прямом эфире и в нее не вошли... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:01
2022-02-22T14:01
обострение ситуации в днр и лнр
политика
признание днр и лнр в россии
донбасс
владимир путин
совет безопасности рф
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что трансляция заседания Совета Безопасности по Донбассу велась не в прямом эфире и в нее не вошли определенные нюансы."Да, она прошла днем, и действительно не было плашек "прямой эфир", потому что оно не показывалось в прямом эфире. И все-таки это заседание Совбеза, определенные нюансы не вошли в эфир. Вы знаете, что обычно заседание Совета Безопасности транслируется в виде только выступлений главы государства. Никогда никакие другие выступления никогда не показывались", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда проходило заседание Совбеза, учитывая, что на телеканалах не была отмечена плашка "прямой эфир"."Там многие моменты не были включены", - подчеркнул Песков.Отвечая на вопрос, монтировался ли эфир с участием представителей администрации президента, Песков подтвердил - "безусловно". При этом, по словам пресс-секретаря, необычен сам формат, "потому что действительно это беспрецедентная открытость, но она была продиктована экстраординарностью темы". Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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политика, признание днр и лнр в россии, донбасс, владимир путин, совет безопасности рф, россия, дмитрий песков
14:01 22.02.2022
 
В Кремле рассказали, почему заседание Совбеза не показали в прямом эфире

Пресс-секретарь Песков: в эфир заседания Совбеза по Донбассу не вошел ряд моментов

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что трансляция заседания Совета Безопасности по Донбассу велась не в прямом эфире и в нее не вошли определенные нюансы.
"Да, она прошла днем, и действительно не было плашек "прямой эфир", потому что оно не показывалось в прямом эфире. И все-таки это заседание Совбеза, определенные нюансы не вошли в эфир. Вы знаете, что обычно заседание Совета Безопасности транслируется в виде только выступлений главы государства. Никогда никакие другие выступления никогда не показывались", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда проходило заседание Совбеза, учитывая, что на телеканалах не была отмечена плашка "прямой эфир".
"Там многие моменты не были включены", - подчеркнул Песков.
Отвечая на вопрос, монтировался ли эфир с участием представителей администрации президента, Песков подтвердил - "безусловно". При этом, по словам пресс-секретаря, необычен сам формат, "потому что действительно это беспрецедентная открытость, но она была продиктована экстраординарностью темы".
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПолитикаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииДонбассВладимир ПутинСовет Безопасности РФРоссияДмитрий Песков
 
 
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