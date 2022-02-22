https://ria.ru/20220222/sovbez-1774334351.html

В Кремле заседание Совбеза по Донбассу назвали экстраординарным

В Кремле заседание Совбеза по Донбассу назвали экстраординарным - РИА Новости, 22.02.2022

В Кремле заседание Совбеза по Донбассу назвали экстраординарным

Заседание Совбеза РФ в понедельник было экстраординарным, важно было показать аргументацию президента РФ Владимира Путина и членов СБ россиянам и за рубежом,... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T13:54

2022-02-22T13:54

2022-02-22T13:54

обострение ситуации в днр и лнр

политика

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

владимир путин

совет безопасности рф

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Заседание Совбеза РФ в понедельник было экстраординарным, важно было показать аргументацию президента РФ Владимира Путина и членов СБ россиянам и за рубежом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник журналистам."Это же было экстраординарное заседание Совета безопасности, и президент его созвал в связи с экстраординарной ситуацией в двух республиках, и тема признания этих двух республик тоже, конечно же, носит экстраординарный характер. Поэтому был такой формат избран, и было чрезвычайно важно показать всю аргументацию главы государства, аргументацию членов Совбеза, их точку зрения по этим очень-очень важным вопросам. И конечно, в первую очередь показать это гражданам нашей страны, но и также, конечно, это было очень важно для понимания за рубежом. Несмотря на то, что многие с этим не согласны, но мы должны были дать возможность услышать те доводы, которые озвучил президент", - сказал Песков.Пресс-секретарь президента раскрыл детали подготовки заседания Совбеза."Достаточно. Оно (заседание Совета безопасности - ред.) в достаточно сжатые сроки готовилось, но в данном случае администрация и аппарат Совбеза работают хорошо, быстро и эффективно, что позволяет подобные мероприятия готовить в очень сжатые сроки", - сказал Песков журналистам.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир путин, совет безопасности рф