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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/sovbez-1774334351.html
В Кремле заседание Совбеза по Донбассу назвали экстраординарным
В Кремле заседание Совбеза по Донбассу назвали экстраординарным - РИА Новости, 22.02.2022
В Кремле заседание Совбеза по Донбассу назвали экстраординарным
Заседание Совбеза РФ в понедельник было экстраординарным, важно было показать аргументацию президента РФ Владимира Путина и членов СБ россиянам и за рубежом,... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:54
2022-02-22T13:54
обострение ситуации в днр и лнр
политика
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир путин
совет безопасности рф
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Заседание Совбеза РФ в понедельник было экстраординарным, важно было показать аргументацию президента РФ Владимира Путина и членов СБ россиянам и за рубежом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник журналистам."Это же было экстраординарное заседание Совета безопасности, и президент его созвал в связи с экстраординарной ситуацией в двух республиках, и тема признания этих двух республик тоже, конечно же, носит экстраординарный характер. Поэтому был такой формат избран, и было чрезвычайно важно показать всю аргументацию главы государства, аргументацию членов Совбеза, их точку зрения по этим очень-очень важным вопросам. И конечно, в первую очередь показать это гражданам нашей страны, но и также, конечно, это было очень важно для понимания за рубежом. Несмотря на то, что многие с этим не согласны, но мы должны были дать возможность услышать те доводы, которые озвучил президент", - сказал Песков.Пресс-секретарь президента раскрыл детали подготовки заседания Совбеза."Достаточно. Оно (заседание Совета безопасности - ред.) в достаточно сжатые сроки готовилось, но в данном случае администрация и аппарат Совбеза работают хорошо, быстро и эффективно, что позволяет подобные мероприятия готовить в очень сжатые сроки", - сказал Песков журналистам.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html
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политика, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир путин, совет безопасности рф
13:54 22.02.2022
 
В Кремле заседание Совбеза по Донбассу назвали экстраординарным

Песков: заседание Совбеза было экстраординарным, важно было показать аргументацию Путина

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Заседание Совбеза РФ в понедельник было экстраординарным, важно было показать аргументацию президента РФ Владимира Путина и членов СБ россиянам и за рубежом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник журналистам.
"Это же было экстраординарное заседание Совета безопасности, и президент его созвал в связи с экстраординарной ситуацией в двух республиках, и тема признания этих двух республик тоже, конечно же, носит экстраординарный характер. Поэтому был такой формат избран, и было чрезвычайно важно показать всю аргументацию главы государства, аргументацию членов Совбеза, их точку зрения по этим очень-очень важным вопросам. И конечно, в первую очередь показать это гражданам нашей страны, но и также, конечно, это было очень важно для понимания за рубежом. Несмотря на то, что многие с этим не согласны, но мы должны были дать возможность услышать те доводы, которые озвучил президент", - сказал Песков.
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
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"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Пресс-секретарь президента раскрыл детали подготовки заседания Совбеза.
"Достаточно. Оно (заседание Совета безопасности - ред.) в достаточно сжатые сроки готовилось, но в данном случае администрация и аппарат Совбеза работают хорошо, быстро и эффективно, что позволяет подобные мероприятия готовить в очень сжатые сроки", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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08:00
Россия не сосредотачивается — Россия возвращается
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПолитикаРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинСовет Безопасности РФ
 
 
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