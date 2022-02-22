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Боррель призвал "как можно скорее" созвать Совбез ООН после решения России
Боррель призвал "как можно скорее" созвать Совбез ООН после решения России - РИА Новости, 22.02.2022
Боррель призвал "как можно скорее" созвать Совбез ООН после решения России
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал в своем Twitter как можно скорее созвать Совет безопасности ООН и назвал пункты указов президента России Владимира... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T01:52
2022-02-22T06:47
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
жозеп боррель
признание днр и лнр в россии
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БРЮССЕЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал в своем Twitter как можно скорее созвать Совет безопасности ООН и назвал пункты указов президента России Владимира Путина о поддержании мира в ДНР и ЛНР "прямой агрессией" против Украины.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, жозеп боррель, признание днр и лнр в россии
01:52 22.02.2022 (обновлено: 06:47 22.02.2022)
 
Боррель призвал "как можно скорее" созвать Совбез ООН после решения России

Глава дипломатии ЕС Боррель призвал созвать Совбез ООН после решения России

© REUTERS / Andrew KellyЗаседание Совета безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Заседание Совета безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Andrew Kelly
Заседание Совета безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал в своем Twitter как можно скорее созвать Совет безопасности ООН и назвал пункты указов президента России Владимира Путина о поддержании мира в ДНР и ЛНР "прямой агрессией" против Украины.

"Указы президента Путина о введении так называемой миссии по поддержанию мира в так называемые Донецкую и Луганскую народные республики - это очередная прямая агрессия против Украины, нарушение ее территориальной целостности и суверенитета. Совет безопасности ООН должен собраться как можно скорее", - написал Боррель в своем Twitter-аккаунте.

Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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Опубликовано: Никита Стома
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаЖозеп БоррельПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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