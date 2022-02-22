01:52 22.02.2022 (обновлено: 06:47 22.02.2022)
Боррель призвал "как можно скорее" созвать Совбез ООН после решения России
Глава дипломатии ЕС Боррель призвал созвать Совбез ООН после решения России
© REUTERS / Andrew KellyЗаседание Совета безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Заседание Совета безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал в своем Twitter как можно скорее созвать Совет безопасности ООН и назвал пункты указов президента России Владимира Путина о поддержании мира в ДНР и ЛНР "прямой агрессией" против Украины.
"Указы президента Путина о введении так называемой миссии по поддержанию мира в так называемые Донецкую и Луганскую народные республики - это очередная прямая агрессия против Украины, нарушение ее территориальной целостности и суверенитета. Совет безопасности ООН должен собраться как можно скорее", - написал Боррель в своем Twitter-аккаунте.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
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Опубликовано: Никита Стома