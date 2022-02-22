https://ria.ru/20220222/sovbez-1774212771.html

Боррель призвал "как можно скорее" созвать Совбез ООН после решения России

Боррель призвал "как можно скорее" созвать Совбез ООН после решения России - РИА Новости, 22.02.2022

Боррель призвал "как можно скорее" созвать Совбез ООН после решения России

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал в своем Twitter как можно скорее созвать Совет безопасности ООН и назвал пункты указов президента России Владимира... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T01:52

2022-02-22T01:52

2022-02-22T06:47

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

жозеп боррель

признание днр и лнр в россии

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БРЮССЕЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал в своем Twitter как можно скорее созвать Совет безопасности ООН и назвал пункты указов президента России Владимира Путина о поддержании мира в ДНР и ЛНР "прямой агрессией" против Украины.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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Никита Стома

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Никита Стома

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, жозеп боррель, признание днр и лнр в россии