https://ria.ru/20220222/sovbez-1774212283.html

Украина потребовала созвать заседание Совбеза ООН

Украина потребовала созвать заседание Совбеза ООН - РИА Новости, 22.02.2022

Украина потребовала созвать заседание Совбеза ООН

Украина требует созвать заседание Совета безопасности ООН после признания Россией самопровозглашенных республик Донбасса, заявил министр иностранных дел страны... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T01:47

2022-02-22T01:47

2022-02-22T04:59

в мире

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/17/1559191794_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_889a989c6a7424f6f19f83a92ac9148f.jpg

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости. Украина требует созвать заседание Совета безопасности ООН после признания Россией самопровозглашенных республик Донбасса, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в Twitter.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, признание днр и лнр в россии