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Украина потребовала созвать заседание Совбеза ООН
Украина потребовала созвать заседание Совбеза ООН - РИА Новости, 22.02.2022
Украина потребовала созвать заседание Совбеза ООН
Украина требует созвать заседание Совета безопасности ООН после признания Россией самопровозглашенных республик Донбасса, заявил министр иностранных дел страны... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T01:47
2022-02-22T01:47
2022-02-22T04:59
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признание днр и лнр в россии
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КИЕВ, 22 фев — РИА Новости. Украина требует созвать заседание Совета безопасности ООН после признания Россией самопровозглашенных республик Донбасса, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в Twitter.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, признание днр и лнр в россии
01:47 22.02.2022 (обновлено: 04:59 22.02.2022)
Украина потребовала созвать заседание Совбеза ООН
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба: Киев потребовал созвать заседание Совбеза ООН