https://ria.ru/20220222/soglasheniya-1774440324.html

Минских соглашений теперь не существует, заявил Путин

Минских соглашений теперь не существует, заявил Путин - РИА Новости, 22.02.2022

Минских соглашений теперь не существует, заявил Путин

Минских соглашений теперь не существует, зачем их выполнять, если России пришлось признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, заявил... РИА Новости, 22.02.2022

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Минских соглашений теперь не существует, зачем их выполнять, если России пришлось признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, заявил президент России Владимир Путин."Да, конечно, теперь минских соглашений не существует, что ж их выполнять, если мы признали независимость этих образований", - заявил Путин журналистам.

https://ria.ru/20220222/soglasheniya-1774440948.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Их не существует" – Путин о несостоятельности Минских соглашений Президент России Владимир Путин заявил, что после признания Донецкой и Луганской народных республик Минских соглашений больше не существует. 2022-02-22T19:29 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, днр, минские соглашения, донбасс, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, лнр