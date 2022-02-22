https://ria.ru/20220222/soglasheniya-1774440324.html
Минских соглашений теперь не существует, заявил Путин
Минских соглашений теперь не существует, заявил Путин - РИА Новости, 22.02.2022
Минских соглашений теперь не существует, заявил Путин
Минских соглашений теперь не существует, зачем их выполнять, если России пришлось признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, заявил... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T19:29
2022-02-22T19:29
2022-02-22T19:57
ситуация в днр и лнр
в мире
владимир путин
днр
минские соглашения
донбасс
россия
украина
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Минских соглашений теперь не существует, зачем их выполнять, если России пришлось признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, заявил президент России Владимир Путин."Да, конечно, теперь минских соглашений не существует, что ж их выполнять, если мы признали независимость этих образований", - заявил Путин журналистам.
https://ria.ru/20220222/soglasheniya-1774440948.html
донбасс
россия
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"Их не существует" – Путин о несостоятельности Минских соглашений
Президент России Владимир Путин заявил, что после признания Донецкой и Луганской народных республик Минских соглашений больше не существует.
2022-02-22T19:29
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PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, днр, минские соглашения, донбасс, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, лнр
19:29 22.02.2022 (обновлено: 19:57 22.02.2022)
Минских соглашений теперь не существует, заявил Путин
Президент Путин: Минских соглашений теперь не существует, Россия признала ДНР и ЛНР