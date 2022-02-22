Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220222/sk-1774300219.html
В Киселевске обвиняемый в убийстве двух школьниц предстанет перед судом
В Киселевске обвиняемый в убийстве двух школьниц предстанет перед судом - РИА Новости, 22.02.2022
В Киселевске обвиняемый в убийстве двух школьниц предстанет перед судом
Обвиняемый в убийстве двух школьниц в Киселевске предстанет перед судом, сообщается на сайте СУСК РФ по Кемеровской области. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T12:33
2022-02-22T12:42
происшествия
мыски
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761005525_0:176:3046:1889_1920x0_80_0_0_3616afa5697e8dd80982e9d26d2a3a80.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве двух школьниц в Киселевске предстанет перед судом, сообщается на сайте СУСК РФ по Кемеровской области.Две десятилетние девочки пропали 6 сентября, не вернувшись домой из школы. Тела нашли на следующий день в одном из частных домов. Подозреваемый 41-летний Виктор Пестерников в 2009 году получил 10 лет за педофилию, ему предъявлено обвинение по статьям об убийстве, изнасиловании и насильственным действиям сексуального характера. СК также возбудил уголовное дело о халатности против должностных лиц органов профилактики, осуществлявших за ним надзор: по данным следствия, после освобождения из колонии Пестерников уехал жить в другой город и на учет там не встал."Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 41-летнего жителя города Мыски... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.По версии следствия, в сентябре 2021 года в Киселевске к обвиняемому на остановке общественного транспорта подошла девочка и попросила у него семечки, чтобы покормить голубя. Мужчина был пьян. О предложил купить ей и ее подруге сладости, а для птицы – еду. Купив себе спиртное, а детям обещанное, он убедил их пойти к нему в гости, где "совершил в отношении потерпевших насильственные преступления сексуального характера"."Чтобы сокрыть данное преступление, мужчина задушил девочек, забросал их тела матрасами и покинул жилище. Родители одной из школьниц, обеспокоенные тем, что дочь не вернулась вовремя домой, обратились за помощью в правоохранительные органы", - добавили в СК.Злоумышленник дал признательные показания о том, где сокрыты тела детей, со следствием сотрудничал, находится под арестом.Кроме того, направлены представления в органы профилактики об устранении причин и условий, способствовавших совершению особо тяжкого преступления в отношении детей.
https://radiosputnik.ria.ru/20220209/grabiteli-1771822729.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220218/ubiystvo-1773547084.html
мыски
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761005525_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d604f57b690d4fc63d2b2daf8454542d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мыски, следственный комитет россии (ск рф)
12:33 22.02.2022 (обновлено: 12:42 22.02.2022)
 
В Киселевске обвиняемый в убийстве двух школьниц предстанет перед судом

Обвиняемый в убийстве двух школьниц предстанет перед судом в Киселевске

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник следственного комитета РФ
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Сотрудник следственного комитета РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве двух школьниц в Киселевске предстанет перед судом, сообщается на сайте СУСК РФ по Кемеровской области.
Две десятилетние девочки пропали 6 сентября, не вернувшись домой из школы. Тела нашли на следующий день в одном из частных домов. Подозреваемый 41-летний Виктор Пестерников в 2009 году получил 10 лет за педофилию, ему предъявлено обвинение по статьям об убийстве, изнасиловании и насильственным действиям сексуального характера. СК также возбудил уголовное дело о халатности против должностных лиц органов профилактики, осуществлявших за ним надзор: по данным следствия, после освобождения из колонии Пестерников уехал жить в другой город и на учет там не встал.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 41-летнего жителя города Мыски... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в сентябре 2021 года в Киселевске к обвиняемому на остановке общественного транспорта подошла девочка и попросила у него семечки, чтобы покормить голубя. Мужчина был пьян. О предложил купить ей и ее подруге сладости, а для птицы – еду. Купив себе спиртное, а детям обещанное, он убедил их пойти к нему в гости, где "совершил в отношении потерпевших насильственные преступления сексуального характера".
"Чтобы сокрыть данное преступление, мужчина задушил девочек, забросал их тела матрасами и покинул жилище. Родители одной из школьниц, обеспокоенные тем, что дочь не вернулась вовремя домой, обратились за помощью в правоохранительные органы", - добавили в СК.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
9 февраля, 10:41В России
В Подмосковье грабители убили сотрудницу магазина и ранили двоих человек
Злоумышленник дал признательные показания о том, где сокрыты тела детей, со следствием сотрудничал, находится под арестом.
Кроме того, направлены представления в органы профилактики об устранении причин и условий, способствовавших совершению особо тяжкого преступления в отношении детей.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 13:12В России
Мужчина по пьяни убил сожительницу в подмосковном Видном
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
ПроисшествияМыскиСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала