https://ria.ru/20220222/sk-1774300219.html

В Киселевске обвиняемый в убийстве двух школьниц предстанет перед судом

В Киселевске обвиняемый в убийстве двух школьниц предстанет перед судом - РИА Новости, 22.02.2022

В Киселевске обвиняемый в убийстве двух школьниц предстанет перед судом

Обвиняемый в убийстве двух школьниц в Киселевске предстанет перед судом, сообщается на сайте СУСК РФ по Кемеровской области. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T12:33

2022-02-22T12:33

2022-02-22T12:42

происшествия

мыски

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве двух школьниц в Киселевске предстанет перед судом, сообщается на сайте СУСК РФ по Кемеровской области.Две десятилетние девочки пропали 6 сентября, не вернувшись домой из школы. Тела нашли на следующий день в одном из частных домов. Подозреваемый 41-летний Виктор Пестерников в 2009 году получил 10 лет за педофилию, ему предъявлено обвинение по статьям об убийстве, изнасиловании и насильственным действиям сексуального характера. СК также возбудил уголовное дело о халатности против должностных лиц органов профилактики, осуществлявших за ним надзор: по данным следствия, после освобождения из колонии Пестерников уехал жить в другой город и на учет там не встал."Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 41-летнего жителя города Мыски... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.По версии следствия, в сентябре 2021 года в Киселевске к обвиняемому на остановке общественного транспорта подошла девочка и попросила у него семечки, чтобы покормить голубя. Мужчина был пьян. О предложил купить ей и ее подруге сладости, а для птицы – еду. Купив себе спиртное, а детям обещанное, он убедил их пойти к нему в гости, где "совершил в отношении потерпевших насильственные преступления сексуального характера"."Чтобы сокрыть данное преступление, мужчина задушил девочек, забросал их тела матрасами и покинул жилище. Родители одной из школьниц, обеспокоенные тем, что дочь не вернулась вовремя домой, обратились за помощью в правоохранительные органы", - добавили в СК.Злоумышленник дал признательные показания о том, где сокрыты тела детей, со следствием сотрудничал, находится под арестом.Кроме того, направлены представления в органы профилактики об устранении причин и условий, способствовавших совершению особо тяжкого преступления в отношении детей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220209/grabiteli-1771822729.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220218/ubiystvo-1773547084.html

мыски

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

происшествия, мыски, следственный комитет россии (ск рф)