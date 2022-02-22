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В Белоруссии завели дела после попытки срыва референдума
В Белоруссии завели дела после попытки срыва референдума - РИА Новости, 22.02.2022
В Белоруссии завели дела после попытки срыва референдума
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела за попытку срыва референдума по конституции путем массовой рассылки СМС-сообщений о переносе даты... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T10:42
2022-02-22T10:51
белоруссия
в мире
игорь карпенко
следственный комитет россии (ск рф)
цик белоруссии
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МИНСК, 22 фев - РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела за попытку срыва референдума по конституции путем массовой рассылки СМС-сообщений о переносе даты голосования, сообщили в пресс-службе ведомства.Ранее в ЦИК Белоруссии заявили, что жителям республики стали поступать сообщения о переносе даты референдума, назвав это фейком и попыткой сорвать процесс."Возбуждены уголовные дела за попытку срыва референдума путем рассылки СМС с ложной информацией. Предварительно установлено, что неизвестные с использованием ip-адресов различных иностранных государств осуществили несанкционированный доступ к серверам нескольких организаций, после чего от их имени распространили заведомо ложные сообщения тысячам граждан", - говорится в сообщении пресс-службы СК.По информации ведомства, уголовные дела возбуждены по статьям "воспрепятствование осуществлению права на участие в референдуме" и "несанкционированный доступ к компьютерной информации"."Правоохранителями проводятся следственные действия и иные мероприятия, направленные на обнаружение электронных цифровых следов и установлению лиц, причастных к совершенным преступлениям", - добавили в ведомстве.Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии назначен на 27 февраля. Глава Центризбиркома Игорь Карпенко заявлял, что подготовка к референдуму идет без проблем.
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Мадина Моргоева
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белоруссия, в мире, игорь карпенко, следственный комитет россии (ск рф), цик белоруссии
10:42 22.02.2022 (обновлено: 10:51 22.02.2022)
 
В Белоруссии завели дела после попытки срыва референдума

СК Белоруссии завел дела за попытку срыва референдума через СМС о переносе даты

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрохожие на проспекте Независимости в Минске
Прохожие на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
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МИНСК, 22 фев - РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела за попытку срыва референдума по конституции путем массовой рассылки СМС-сообщений о переносе даты голосования, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее в ЦИК Белоруссии заявили, что жителям республики стали поступать сообщения о переносе даты референдума, назвав это фейком и попыткой сорвать процесс.
"Возбуждены уголовные дела за попытку срыва референдума путем рассылки СМС с ложной информацией. Предварительно установлено, что неизвестные с использованием ip-адресов различных иностранных государств осуществили несанкционированный доступ к серверам нескольких организаций, после чего от их имени распространили заведомо ложные сообщения тысячам граждан", - говорится в сообщении пресс-службы СК.
По информации ведомства, уголовные дела возбуждены по статьям "воспрепятствование осуществлению права на участие в референдуме" и "несанкционированный доступ к компьютерной информации".
"Правоохранителями проводятся следственные действия и иные мероприятия, направленные на обнаружение электронных цифровых следов и установлению лиц, причастных к совершенным преступлениям", - добавили в ведомстве.
Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии назначен на 27 февраля. Глава Центризбиркома Игорь Карпенко заявлял, что подготовка к референдуму идет без проблем.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 14:42
Лукашенко не исключил попыток внешних вмешательств в ситуацию в Белоруссии
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
БелоруссияВ миреИгорь КарпенкоСледственный комитет России (СК РФ)ЦИК Белоруссии
 
 
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