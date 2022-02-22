10:42 22.02.2022 (обновлено: 10:51 22.02.2022)
В Белоруссии завели дела после попытки срыва референдума
СК Белоруссии завел дела за попытку срыва референдума через СМС о переносе даты
© Sputnik / Виктор Толочко
Прохожие на проспекте Независимости в Минске
МИНСК, 22 фев - РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела за попытку срыва референдума по конституции путем массовой рассылки СМС-сообщений о переносе даты голосования, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее в ЦИК Белоруссии заявили, что жителям республики стали поступать сообщения о переносе даты референдума, назвав это фейком и попыткой сорвать процесс.
"Возбуждены уголовные дела за попытку срыва референдума путем рассылки СМС с ложной информацией. Предварительно установлено, что неизвестные с использованием ip-адресов различных иностранных государств осуществили несанкционированный доступ к серверам нескольких организаций, после чего от их имени распространили заведомо ложные сообщения тысячам граждан", - говорится в сообщении пресс-службы СК.
По информации ведомства, уголовные дела возбуждены по статьям "воспрепятствование осуществлению права на участие в референдуме" и "несанкционированный доступ к компьютерной информации".
"Правоохранителями проводятся следственные действия и иные мероприятия, направленные на обнаружение электронных цифровых следов и установлению лиц, причастных к совершенным преступлениям", - добавили в ведомстве.
Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии назначен на 27 февраля. Глава Центризбиркома Игорь Карпенко заявлял, что подготовка к референдуму идет без проблем.
Опубликовано: Мадина Моргоева