https://ria.ru/20220222/sk-1774264640.html

В Белоруссии завели дела после попытки срыва референдума

В Белоруссии завели дела после попытки срыва референдума - РИА Новости, 22.02.2022

В Белоруссии завели дела после попытки срыва референдума

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела за попытку срыва референдума по конституции путем массовой рассылки СМС-сообщений о переносе даты... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T10:42

2022-02-22T10:42

2022-02-22T10:51

белоруссия

в мире

игорь карпенко

следственный комитет россии (ск рф)

цик белоруссии

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МИНСК, 22 фев - РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела за попытку срыва референдума по конституции путем массовой рассылки СМС-сообщений о переносе даты голосования, сообщили в пресс-службе ведомства.Ранее в ЦИК Белоруссии заявили, что жителям республики стали поступать сообщения о переносе даты референдума, назвав это фейком и попыткой сорвать процесс."Возбуждены уголовные дела за попытку срыва референдума путем рассылки СМС с ложной информацией. Предварительно установлено, что неизвестные с использованием ip-адресов различных иностранных государств осуществили несанкционированный доступ к серверам нескольких организаций, после чего от их имени распространили заведомо ложные сообщения тысячам граждан", - говорится в сообщении пресс-службы СК.По информации ведомства, уголовные дела возбуждены по статьям "воспрепятствование осуществлению права на участие в референдуме" и "несанкционированный доступ к компьютерной информации"."Правоохранителями проводятся следственные действия и иные мероприятия, направленные на обнаружение электронных цифровых следов и установлению лиц, причастных к совершенным преступлениям", - добавили в ведомстве.Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии назначен на 27 февраля. Глава Центризбиркома Игорь Карпенко заявлял, что подготовка к референдуму идет без проблем.

https://ria.ru/20220221/lukashenko-1774077251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

белоруссия, в мире, игорь карпенко, следственный комитет россии (ск рф), цик белоруссии