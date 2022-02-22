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Захарова отреагировала на твит Борреля о шопинге и санкциях против России
Захарова отреагировала на твит Борреля о шопинге и санкциях против России - РИА Новости, 23.02.2022
Захарова отреагировала на твит Борреля о шопинге и санкциях против России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя пост главы евродипломатии Жозепа Борреля о санкциях за признание ДНР и ЛНР, отметила, что за все... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-22T23:16
2022-02-23T03:22
в мире
мария захарова
жозеп боррель
ситуация в днр и лнр
евросоюз
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя пост главы евродипломатии Жозепа Борреля о санкциях за признание ДНР и ЛНР, отметила, что за все время войны от него не было ни одного твита с призывом к Киеву обуздать националистов, видимо, шопинг и вечеринки – это то, что волнует по-настоящему.Ранее глава дипломатии Евросоюза, комментируя санкции против России из-за признания ЛНР и ДНР, написал в своем Twitter, что больше не будет "шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе и бриллиантов из Антверпена"."Господин Боррель, за время войны в Донбассе погибло (по оценкам ОБСЕ) более 13 тысяч человек. От вашего имени ни разу не было ни одного твита или поста с поддержкой родителей убитых детей, с требованием обеспечить несовершеннолетним Донецка и Луганска безопасное существование, с призывом к киевскому режиму обуздать националистов. Теперь мы поняли почему: шопинг и вечеринки - то, что волнует по-настоящему", - написала Захарова в своем Telegram канале."Подобное поведение "цивилизованных стран" граничит с потерей человеческого облика", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.Она также задалась вопросом, нормально ли это, когда еврочиновник радуется из-за того, что бизнес стран-членов ЕС понесет убытки?Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
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в мире, мария захарова, жозеп боррель, ситуация в днр и лнр, евросоюз, россия, санкции в отношении россии
23:16 22.02.2022 (обновлено: 03:22 23.02.2022)
 
Захарова отреагировала на твит Борреля о шопинге и санкциях против России

Захарова о твите Борреля про санкции: шопинг и вечеринки – то, что волнует политика

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя пост главы евродипломатии Жозепа Борреля о санкциях за признание ДНР и ЛНР, отметила, что за все время войны от него не было ни одного твита с призывом к Киеву обуздать националистов, видимо, шопинг и вечеринки – это то, что волнует по-настоящему.
Ранее глава дипломатии Евросоюза, комментируя санкции против России из-за признания ЛНР и ДНР, написал в своем Twitter, что больше не будет "шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе и бриллиантов из Антверпена".
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"Господин Боррель, за время войны в Донбассе погибло (по оценкам ОБСЕ) более 13 тысяч человек. От вашего имени ни разу не было ни одного твита или поста с поддержкой родителей убитых детей, с требованием обеспечить несовершеннолетним Донецка и Луганска безопасное существование, с призывом к киевскому режиму обуздать националистов. Теперь мы поняли почему: шопинг и вечеринки - то, что волнует по-настоящему", - написала Захарова в своем Telegram канале.
"Подобное поведение "цивилизованных стран" граничит с потерей человеческого облика", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Она также задалась вопросом, нормально ли это, когда еврочиновник радуется из-за того, что бизнес стран-членов ЕС понесет убытки?
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
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В ДНР с иронией отнеслись к американским санкциям против республики
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
В миреМария ЗахароваЖозеп БоррельСитуация в ДНР и ЛНРЕвросоюзРоссияСанкции в отношении России
 
 
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