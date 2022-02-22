https://ria.ru/20220222/shakh-1774223827.html

Россия "поставила шах" Украине, заявил эксперт

Россия "поставила шах" Украине, заявил эксперт - РИА Новости, 22.02.2022

Россия "поставила шах" Украине, заявил эксперт

Президент России Владимир Путин, признав ДНР и ЛНР, поставил шах Украине, считает международный аналитик и академик Университета Вальпараисо (Чили) Гильермо... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T04:14

2022-02-22T04:14

2022-02-22T06:54

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САНТЬЯГО, 22 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, признав ДНР и ЛНР, поставил шах Украине, считает международный аналитик и академик Университета Вальпараисо (Чили) Гильермо Ольсманн.Президент России Владимир Путин 21 февраля после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийства мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.По его словам, Россия поставила в плохую позицию администрацию президента Украины Владимира Зеленского."На Украине есть внутренняя проблема в политическом плане в отношении признания, согласно минским договоренностям, федеративной ситуации, которую должны иметь Донецк и Луганск, и что правительство не исполнило", - добавил эксперт.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html

https://ria.ru/20220222/ukaz-1774202298.html

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россия

луганская народная республика

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

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