https://ria.ru/20220222/shakh-1774223827.html
Россия "поставила шах" Украине, заявил эксперт
Россия "поставила шах" Украине, заявил эксперт - РИА Новости, 22.02.2022
Россия "поставила шах" Украине, заявил эксперт
Президент России Владимир Путин, признав ДНР и ЛНР, поставил шах Украине, считает международный аналитик и академик Университета Вальпараисо (Чили) Гильермо... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T04:14
2022-02-22T04:14
2022-02-22T06:54
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
донецкая народная республика
луганск
россия
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774107353_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d8b6fdedf6fb0c2a02f1a15c3613509.jpg
САНТЬЯГО, 22 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, признав ДНР и ЛНР, поставил шах Украине, считает международный аналитик и академик Университета Вальпараисо (Чили) Гильермо Ольсманн.Президент России Владимир Путин 21 февраля после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийства мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.По его словам, Россия поставила в плохую позицию администрацию президента Украины Владимира Зеленского."На Украине есть внутренняя проблема в политическом плане в отношении признания, согласно минским договоренностям, федеративной ситуации, которую должны иметь Донецк и Луганск, и что правительство не исполнило", - добавил эксперт.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html
https://ria.ru/20220222/ukaz-1774202298.html
донецкая народная республика
луганск
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774107353_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_3a5d988f5b66efc85aaeaf1fff5a5535.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, луганск, россия, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии
04:14 22.02.2022 (обновлено: 06:54 22.02.2022)
Россия "поставила шах" Украине, заявил эксперт
Эксперт Ольсманн: признав независимость ДНР и ЛНР, Путин поставила шах Украине