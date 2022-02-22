01:42 22.02.2022 (обновлено: 06:47 22.02.2022)
Боррель обсудил с Кулебой "следующие шаги" после признания Россией Донбасса
Боррель обсудил с Кулебой "следующие шаги" после признания Россией ЛНР и ДНР
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в своем Twitter, что обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой "следующие шаги" после решения России о признании ЛНР и ДНР.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
"Обсудил следующие шаги с главой МИД Дмитрием Кулебой после решения Кремля признать не контролируемые правительством Донецкую и Луганскую области как независимые", - написал Боррель.
Глава дипломатии ЕС также заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Никита Стома