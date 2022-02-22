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Боррель обсудил с Кулебой "следующие шаги" после признания Россией Донбасса

Боррель обсудил с Кулебой "следующие шаги" после признания Россией Донбасса - РИА Новости, 22.02.2022

Боррель обсудил с Кулебой "следующие шаги" после признания Россией Донбасса

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в своем Twitter, что обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой "следующие шаги" после решения России о признании... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T01:42

2022-02-22T01:42

2022-02-22T06:47

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БРЮССЕЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в своем Twitter, что обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой "следующие шаги" после решения России о признании ЛНР и ДНР.Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Глава дипломатии ЕС также заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/ukaz-1774202298.html

https://ria.ru/20220221/ukraina-1773632210.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

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