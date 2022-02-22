Вучич ожидает подорожания нефти после признания Россией ДНР и ЛНР

"Что касается экономики, весь мир будет иметь проблемы, наверняка будут санкции вокруг разных газопроводов, будут расти цены нефти и угля, и не сомневайтесь, что начнет расти цена зерна, пшеницы, кукурузы и всего остального. Мы уже разговаривали сегодня на Совете нацбезопасности, следим за нашим экспортом. Цена пшеницы высокая, цена удобрений высока из-за цены газа на мировом рынке, и надо думать, что можем сделать в предстоящие дни, но я не могу скрыть беспокойство, что всегда видно на моем лице… а гражданам хочу сказать: у нас всегда будет достаточно еды и воды, чтобы не случилось", — заявил президент Сербии.