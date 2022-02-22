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Вучич ожидает подорожания нефти после признания Россией ДНР и ЛНР
Вучич ожидает подорожания нефти после признания Россией ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
Вучич ожидает подорожания нефти после признания Россией ДНР и ЛНР
Президент Сербии Александр Вучич ожидает санкций в отношении газопроводов и подорожания нефти после решения российского лидера Владимира Путина о признании ДНР... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T00:35
2022-02-22T05:01
экономика
сербия
донбасс
россия
природный газ
нефть
признание днр и лнр в россии
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БЕЛГРАД, 22 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич ожидает санкций в отношении газопроводов и подорожания нефти после решения российского лидера Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР. Об этом он сообщил в эфире TV PinkОн добавил, что больше всего его беспокоит цена нефти и газа и их запасы в Сербии.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Григорий Ивашкин
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экономика, сербия, донбасс, россия, природный газ, нефть, признание днр и лнр в россии
00:35 22.02.2022 (обновлено: 05:01 22.02.2022)
 
Вучич ожидает подорожания нефти после признания Россией ДНР и ЛНР

Президент Вучич: после признания Россией ДНР и ЛНР возможны санкции против газопроводов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 22 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич ожидает санкций в отношении газопроводов и подорожания нефти после решения российского лидера Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР. Об этом он сообщил в эфире TV Pink

"Что касается экономики, весь мир будет иметь проблемы, наверняка будут санкции вокруг разных газопроводов, будут расти цены нефти и угля, и не сомневайтесь, что начнет расти цена зерна, пшеницы, кукурузы и всего остального. Мы уже разговаривали сегодня на Совете нацбезопасности, следим за нашим экспортом. Цена пшеницы высокая, цена удобрений высока из-за цены газа на мировом рынке, и надо думать, что можем сделать в предстоящие дни, но я не могу скрыть беспокойство, что всегда видно на моем лице… а гражданам хочу сказать: у нас всегда будет достаточно еды и воды, чтобы не случилось", — заявил президент Сербии.

Он добавил, что больше всего его беспокоит цена нефти и газа и их запасы в Сербии.
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Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Григорий Ивашкин
 
ЭкономикаСербияДонбассРоссияПриродный газНефтьПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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