https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774483383.html

Белый дом ответил на вопрос о санкциях, связанных с системой SWIFT

Белый дом ответил на вопрос о санкциях, связанных с системой SWIFT - РИА Новости, 23.02.2022

Белый дом ответил на вопрос о санкциях, связанных с системой SWIFT

Санкции США против РФ в контексте SWIFT остаются на повестке, сообщил Белый дом. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-22T23:55

2022-02-22T23:55

2022-02-23T03:02

сша

россия

в мире

санкции в отношении россии

украина

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Санкции США против РФ в контексте SWIFT остаются на повестке, сообщил Белый дом.Как сообщил в ходе телефонного брифинга высокопоставленный представитель администрации, санкции в контексте SWIFT не стали частью первого пакета."Ничего не исчезает с повестки", - сказал чиновник, отвечая на вопрос о возможности дальнейшего введения ограничительных мер.Российские финансовые институты - в опасности, если произойдет эскалация ситуации вокруг Украины, заявил Белый дом."Никакой российский финансовый институт не в безопасности, если вторжение продлится", - заявил высокопоставленный представитель администрации США в ходе брифинга о принятых Штатами санкциях против РФ.Чиновник заявил, что "США готовы к дальнейшим санкциям против российских банков, включая крупнейшие". По его словам, речь может пойти об ограничительных мерах в отношении Сбербанка и ВТБ.

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774449618.html

сша

россия

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

сша, россия, в мире, санкции в отношении россии, украина