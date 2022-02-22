https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774483383.html
Белый дом ответил на вопрос о санкциях, связанных с системой SWIFT
Белый дом ответил на вопрос о санкциях, связанных с системой SWIFT - РИА Новости, 23.02.2022
Белый дом ответил на вопрос о санкциях, связанных с системой SWIFT
Санкции США против РФ в контексте SWIFT остаются на повестке, сообщил Белый дом. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-22T23:55
2022-02-22T23:55
2022-02-23T03:02
сша
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в мире
санкции в отношении россии
украина
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Санкции США против РФ в контексте SWIFT остаются на повестке, сообщил Белый дом.Как сообщил в ходе телефонного брифинга высокопоставленный представитель администрации, санкции в контексте SWIFT не стали частью первого пакета."Ничего не исчезает с повестки", - сказал чиновник, отвечая на вопрос о возможности дальнейшего введения ограничительных мер.Российские финансовые институты - в опасности, если произойдет эскалация ситуации вокруг Украины, заявил Белый дом."Никакой российский финансовый институт не в безопасности, если вторжение продлится", - заявил высокопоставленный представитель администрации США в ходе брифинга о принятых Штатами санкциях против РФ.Чиновник заявил, что "США готовы к дальнейшим санкциям против российских банков, включая крупнейшие". По его словам, речь может пойти об ограничительных мерах в отношении Сбербанка и ВТБ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, в мире, санкции в отношении россии, украина
23:55 22.02.2022 (обновлено: 03:02 23.02.2022)
Белый дом ответил на вопрос о санкциях, связанных с системой SWIFT
Белый дом: нельзя исключить введение санкций США против России, связанных с системой SWIFT
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Санкции США против РФ в контексте SWIFT остаются на повестке, сообщил Белый дом.
Как сообщил в ходе телефонного брифинга высокопоставленный представитель администрации, санкции в контексте SWIFT не стали частью первого пакета.
"Ничего не исчезает с повестки", - сказал чиновник, отвечая на вопрос о возможности дальнейшего введения ограничительных мер.
Российские финансовые институты - в опасности, если произойдет эскалация ситуации вокруг Украины
, заявил Белый дом.
"Никакой российский финансовый институт не в безопасности, если вторжение продлится", - заявил высокопоставленный представитель администрации США
в ходе брифинга о принятых Штатами санкциях против РФ
.
Чиновник заявил, что "США готовы к дальнейшим санкциям против российских банков, включая крупнейшие". По его словам, речь может пойти об ограничительных мерах в отношении Сбербанка и ВТБ.