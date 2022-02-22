https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774468915.html

США ввели "повторные санкции" против Бортникова и Кириенко

США ввели "повторные санкции" против Бортникова и Кириенко - РИА Новости, 23.02.2022

США ввели "повторные санкции" против Бортникова и Кириенко

США вводят санкции против пяти представителей российских элит, включая сыновей директора ФСБ Александра Бортникова, первого заместителя главы президентской... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-22T23:45

2022-02-22T23:45

2022-02-23T03:30

санкции в отношении россии

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. США вводят санкции против пяти представителей российских элит, включая сыновей директора ФСБ Александра Бортникова, первого заместителя главы президентской администрации Сергея Кириенко и бывшего премьер-министра Михаила Фрадкова, сообщило американское министерство финансов.Денис Бортников и Владимир Кириенко попали в санкционный список как дети своих отцов, Петр Фрадков - как глава Промсвязьбанка, который также оказался под американскими рестрикциями.Против директора ФСБ Александра Бортникова и первого заместителя главы президентской администрации Сергея Кириенко санкции вводятся повторно.

https://ria.ru/20220222/putin-1774452404.html

сша

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

санкции в отношении россии, в мире, сша