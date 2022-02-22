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https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774468915.html
США ввели "повторные санкции" против Бортникова и Кириенко
США ввели "повторные санкции" против Бортникова и Кириенко - РИА Новости, 23.02.2022
США ввели "повторные санкции" против Бортникова и Кириенко
США вводят санкции против пяти представителей российских элит, включая сыновей директора ФСБ Александра Бортникова, первого заместителя главы президентской... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-22T23:45
2022-02-23T03:30
санкции в отношении россии
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. США вводят санкции против пяти представителей российских элит, включая сыновей директора ФСБ Александра Бортникова, первого заместителя главы президентской администрации Сергея Кириенко и бывшего премьер-министра Михаила Фрадкова, сообщило американское министерство финансов.Денис Бортников и Владимир Кириенко попали в санкционный список как дети своих отцов, Петр Фрадков - как глава Промсвязьбанка, который также оказался под американскими рестрикциями.Против директора ФСБ Александра Бортникова и первого заместителя главы президентской администрации Сергея Кириенко санкции вводятся повторно.
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Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
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санкции в отношении россии, в мире, сша
23:45 22.02.2022 (обновлено: 03:30 23.02.2022)
 
США ввели "повторные санкции" против Бортникова и Кириенко

Минфин США ввел "повторные санкции" против госслужащих Бортникова и Кириенко

CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. США вводят санкции против пяти представителей российских элит, включая сыновей директора ФСБ Александра Бортникова, первого заместителя главы президентской администрации Сергея Кириенко и бывшего премьер-министра Михаила Фрадкова, сообщило американское министерство финансов.
Денис Бортников и Владимир Кириенко попали в санкционный список как дети своих отцов, Петр Фрадков - как глава Промсвязьбанка, который также оказался под американскими рестрикциями.
Против директора ФСБ Александра Бортникова и первого заместителя главы президентской администрации Сергея Кириенко санкции вводятся повторно.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 20:41
Путин не значится в списке санкций Евросоюза, заявил Боррель
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
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