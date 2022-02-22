https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774468646.html
Минфин США ввел санкции против двух российских банков
Минфин США ввел санкции против двух российских банков - РИА Новости, 23.02.2022
Минфин США ввел санкции против двух российских банков
Министерство финансов США подтвердило введение санкций против российских финансовых институтов ВЭБ и Промсвязьбанк, а также 42 их дочерних структур. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-22T23:39
2022-02-22T23:39
2022-02-23T03:29
экономика
сша
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Министерство финансов США подтвердило введение санкций против российских финансовых институтов ВЭБ и Промсвязьбанк, а также 42 их дочерних структур.В пресс-релизе говорится, что они играют "ключевую роль в финансировании российского военно-промышленного комплекса"."Эти финансовые институты играют значительную роль в российской экономики, располагаю совокупными активами на десятки миллиардов долларов", - сообщило министерство финансов.Санкции по его линии обычно означают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки для физических и юридических лиц США.В рамках санкций американские власти также объявили собственностью, подлежащей блокированию, пять морских судов, которые принадлежат компании ООО "ПСБ Лизинг".
https://ria.ru/20220222/putin-1774452404.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, санкции в отношении россии
23:39 22.02.2022 (обновлено: 03:29 23.02.2022)
Минфин США ввел санкции против двух российских банков
Минфин США ввел санкции против российских финансовых институтов ВЭБ и Промсвязьбанк
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости.
Министерство финансов США подтвердило
введение санкций против российских финансовых институтов ВЭБ и Промсвязьбанк, а также 42 их дочерних структур.
В пресс-релизе говорится, что они играют "ключевую роль в финансировании российского военно-промышленного комплекса".
"Эти финансовые институты играют значительную роль в российской экономики, располагаю совокупными активами на десятки миллиардов долларов", - сообщило министерство финансов.
Санкции по его линии обычно означают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки для физических и юридических лиц США
.
В рамках санкций американские власти также объявили собственностью, подлежащей блокированию, пять морских судов, которые принадлежат компании ООО "ПСБ Лизинг".