Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774449618.html
В Евросоюзе договорились по пакету санкций против России
В Евросоюзе договорились по пакету санкций против России - РИА Новости, 22.02.2022
В Евросоюзе договорились по пакету санкций против России
Члены Евросоюза достигли согласия по пакету антироссийских санкций из-за признания Москвой суверенитета ДНР и ЛНР, сообщил министр иностранных дел Франции... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T20:21
2022-02-22T21:18
санкции
санкции в отношении россии
жан-ив ле дриан
мид франции‎
в мире
владимир путин
жозеп боррель
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755668578_0:106:3266:1943_1920x0_80_0_0_fe5a616723243443b0885e9dc077e086.jpg
ПАРИЖ, 22 фев — РИА Новости. Члены Евросоюза достигли согласия по пакету антироссийских санкций из-за признания Москвой суверенитета ДНР и ЛНР, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам внеочередной встречи глав МИД стран ЕС по ситуации на Украине."Двадцать семь стран — членов ЕС единогласно договорились по первому пакету санкций против России", — сообщил он на пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.В свою очередь, Боррель сообщил, что под санкциями Евросоюза окажутся 351 депутат Госдумы, проголосовавшие за признание ДНР и ЛНР, и еще 27 физических и юридических лиц.Боррель также уточнил, что президент России Владимир Путин не входит в санкционный список.Глава евродипломатии подчеркнул, что у 27 членов союза были разные точки зрения, но несмотря на это санкции удалось согласовать.Признание суверенитета республик ДонбассаНакануне вечером Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также президент поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.По словам заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева, санкции, угрозы, политическое давление будут продолжаться, "все это мы проходили и давно перестали бояться".В последние недели обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774420656.html
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774452234.html
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774421767.html
https://ria.ru/20220222/potok-1774417546.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
франция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755668578_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_c5e8a2e58060f9d672c8d34ab09bcea9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкции, санкции в отношении россии, жан-ив ле дриан, мид франции‎, в мире, владимир путин, жозеп боррель, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, франция, украина, признание днр и лнр в россии
20:21 22.02.2022 (обновлено: 21:18 22.02.2022)
 
В Евросоюзе договорились по пакету санкций против России

Страны ЕС единогласно договорились по санкциям против России из-за признания ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 22 фев — РИА Новости. Члены Евросоюза достигли согласия по пакету антироссийских санкций из-за признания Москвой суверенитета ДНР и ЛНР, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам внеочередной встречи глав МИД стран ЕС по ситуации на Украине.
"Двадцать семь стран — членов ЕС единогласно договорились по первому пакету санкций против России", — сообщил он на пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.
Вестминстерский мост через Темзу в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 18:16
Глава МИД Британии подписала первый пакет санкций против России
В свою очередь, Боррель сообщил, что под санкциями Евросоюза окажутся 351 депутат Госдумы, проголосовавшие за признание ДНР и ЛНР, и еще 27 физических и юридических лиц.
"Мы целимся и в возможности доступа российского государства и правительства на наш рынок капитала, ограничивая финансирование их политики за счет ограничения доступа суверенного долга на наш рынок", — добавил он.
Боррель также уточнил, что президент России Владимир Путин не входит в санкционный список.
Глава евродипломатии подчеркнул, что у 27 членов союза были разные точки зрения, но несмотря на это санкции удалось согласовать.
Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 20:40
СМИ: США могут ограничить доступ России к американским товарам

Признание суверенитета республик Донбасса

Накануне вечером Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также президент поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
По словам заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева, санкции, угрозы, политическое давление будут продолжаться, "все это мы проходили и давно перестали бояться".
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 18:20
Бербок заявила о возможном усилении санкций Запада против России в будущем
В последние недели обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Соединение труб во время осуществления надводного захлеста ниток Северного потока ‑2, идущих от берега Германии и из вод Дании - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 18:04
Глава МИД Германии объявила о заморозке "Северного потока — 2"
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
СанкцииСанкции в отношении РоссииЖан-Ив Ле ДрианМИД Франции‎В миреВладимир ПутинЖозеп БоррельРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаФранцияУкраинаПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала