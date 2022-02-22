20:21 22.02.2022 (обновлено: 21:18 22.02.2022)
В Евросоюзе договорились по пакету санкций против России
Страны ЕС единогласно договорились по санкциям против России из-за признания ДНР и ЛНР
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе
ПАРИЖ, 22 фев — РИА Новости. Члены Евросоюза достигли согласия по пакету антироссийских санкций из-за признания Москвой суверенитета ДНР и ЛНР, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам внеочередной встречи глав МИД стран ЕС по ситуации на Украине.
"Двадцать семь стран — членов ЕС единогласно договорились по первому пакету санкций против России", — сообщил он на пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.
"Мы целимся и в возможности доступа российского государства и правительства на наш рынок капитала, ограничивая финансирование их политики за счет ограничения доступа суверенного долга на наш рынок", — добавил он.
Боррель также уточнил, что президент России Владимир Путин не входит в санкционный список.
Глава евродипломатии подчеркнул, что у 27 членов союза были разные точки зрения, но несмотря на это санкции удалось согласовать.
Признание суверенитета республик Донбасса
Накануне вечером Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также президент поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
По словам заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева, санкции, угрозы, политическое давление будут продолжаться, "все это мы проходили и давно перестали бояться".
В последние недели обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев