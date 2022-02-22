https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774439449.html

Боррель: санкции затронут проголосовавших за признание ДНР и ЛНР депутатов

Боррель: санкции затронут проголосовавших за признание ДНР и ЛНР депутатов - РИА Новости, 22.02.2022

Боррель: санкции затронут проголосовавших за признание ДНР и ЛНР депутатов

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что санкции ЕС против России затронут всех депутатов Госдумы, проголосовавших за признание независимости ЛНР и... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T19:25

2022-02-22T19:25

2022-02-22T19:25

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жозеп боррель

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что санкции ЕС против России затронут всех депутатов Госдумы, проголосовавших за признание независимости ЛНР и ДНР."Будут прияты персональные санкции против тех, кто отвечает за принятие этих решений, в частности, против российских парламентариев. А также против тех, кто отвечает за военный сектор", - сказал он в интервью Franceinfo.Он уточнил что санкции затронут всех депутатов Госдумы, которые проголосовали за признание ДНР и ЛНР.Боррель также сообщил, что последуют экономические санкции. "Это касается экспорта из Донбасса по той же схеме, как было сделано в свое время в отношении Крыма", - добавил он."Также последуют финансовые санкции против банковских учреждений, которые финансируют олигархов, тех, кто входит в правительство страны и его окружение", - сказал глава дипломатии ЕС.

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774394271.html

https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, жозеп боррель, санкции в отношении россии