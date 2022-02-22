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https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774439449.html
Боррель: санкции затронут проголосовавших за признание ДНР и ЛНР депутатов
Боррель: санкции затронут проголосовавших за признание ДНР и ЛНР депутатов - РИА Новости, 22.02.2022
Боррель: санкции затронут проголосовавших за признание ДНР и ЛНР депутатов
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что санкции ЕС против России затронут всех депутатов Госдумы, проголосовавших за признание независимости ЛНР и... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T19:25
2022-02-22T19:25
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
жозеп боррель
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что санкции ЕС против России затронут всех депутатов Госдумы, проголосовавших за признание независимости ЛНР и ДНР."Будут прияты персональные санкции против тех, кто отвечает за принятие этих решений, в частности, против российских парламентариев. А также против тех, кто отвечает за военный сектор", - сказал он в интервью Franceinfo.Он уточнил что санкции затронут всех депутатов Госдумы, которые проголосовали за признание ДНР и ЛНР.Боррель также сообщил, что последуют экономические санкции. "Это касается экспорта из Донбасса по той же схеме, как было сделано в свое время в отношении Крыма", - добавил он."Также последуют финансовые санкции против банковских учреждений, которые финансируют олигархов, тех, кто входит в правительство страны и его окружение", - сказал глава дипломатии ЕС.
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774394271.html
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Ольга Филиппова
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, жозеп боррель, санкции в отношении россии
19:25 22.02.2022
 
Боррель: санкции затронут проголосовавших за признание ДНР и ЛНР депутатов

Боррель заявил, что санкции затронут проголосовавших за признание ДНР и ЛНР депутатов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
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БРЮССЕЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что санкции ЕС против России затронут всех депутатов Госдумы, проголосовавших за признание независимости ЛНР и ДНР.
"Будут прияты персональные санкции против тех, кто отвечает за принятие этих решений, в частности, против российских парламентариев. А также против тех, кто отвечает за военный сектор", - сказал он в интервью Franceinfo.
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 16:50
Эксперт ожидает "декоративных" санкций Запада из-за признания ДНР и ЛНР
Он уточнил что санкции затронут всех депутатов Госдумы, которые проголосовали за признание ДНР и ЛНР.
Боррель также сообщил, что последуют экономические санкции. "Это касается экспорта из Донбасса по той же схеме, как было сделано в свое время в отношении Крыма", - добавил он.
"Также последуют финансовые санкции против банковских учреждений, которые финансируют олигархов, тех, кто входит в правительство страны и его окружение", - сказал глава дипломатии ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
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Мюнхенский сговор 2.0: Зеленского опять послали. Воевать с Россией
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРЖозеп БоррельСанкции в отношении России
 
 
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