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Бербок заявила о возможном усилении санкций Запада против России в будущем
Бербок заявила о возможном усилении санкций Запада против России в будущем - РИА Новости, 22.02.2022
Бербок заявила о возможном усилении санкций Запада против России в будущем
Страны Запада скоординировано подготовили всеобъемлющий пакет санкций против России, они могут быть усилены в будущем, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T18:20
2022-02-22T18:40
санкции в отношении россии
в мире
анналена бербок
россия
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ПАРИЖ, 22 фев - РИА Новости. Страны Запада скоординировано подготовили всеобъемлющий пакет санкций против России, они могут быть усилены в будущем, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Мы хотели предотвратить эту ситуацию, но в последние недели мы активно готовились к этой ситуации и другим сценариям. Поэтому сегодня у нас большая сплоченность среди партнеров по G7 и европейцев. Мы всегда четко давали понять: мы хотим вернуться за стол переговоров, чтобы не было дальнейшей эскалации, чтобы российский кризис не обострялся. Российское правительство теперь приняло противоположное решение, а именно, что они будут действовать против международного права, против цели мирного сосуществования в Европе. И мы сплоченно ответим на это всеобъемлющим санкционным пакетом, который мы скоординированно подготовили в последние недели, при условии, что мы сможем их усилить", - заявила Бербок перед неформальной встречей глав МИД ЕС в Париже.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева.
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774420656.html
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Ольга Филиппова
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санкции в отношении россии, в мире, анналена бербок, россия
18:20 22.02.2022 (обновлено: 18:40 22.02.2022)
 
Бербок заявила о возможном усилении санкций Запада против России в будущем

Глава МИД ФРГ Бербок заявила о возможном усилении санкций Запада против России в будущем

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
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ПАРИЖ, 22 фев - РИА Новости. Страны Запада скоординировано подготовили всеобъемлющий пакет санкций против России, они могут быть усилены в будущем, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
"Мы хотели предотвратить эту ситуацию, но в последние недели мы активно готовились к этой ситуации и другим сценариям. Поэтому сегодня у нас большая сплоченность среди партнеров по G7 и европейцев. Мы всегда четко давали понять: мы хотим вернуться за стол переговоров, чтобы не было дальнейшей эскалации, чтобы российский кризис не обострялся. Российское правительство теперь приняло противоположное решение, а именно, что они будут действовать против международного права, против цели мирного сосуществования в Европе. И мы сплоченно ответим на это всеобъемлющим санкционным пакетом, который мы скоординированно подготовили в последние недели, при условии, что мы сможем их усилить", - заявила Бербок перед неформальной встречей глав МИД ЕС в Париже.
Вестминстерский мост через Темзу в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 18:16
Глава МИД Британии подписала первый пакет санкций против России
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 17:12
Spectator назвал блефом угрозы ввести жесткие санкции против России
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Санкции в отношении РоссииВ миреАнналена БербокРоссия
 
 
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