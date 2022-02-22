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На Западе испугались разоблачения перед Путиным
The Spectator назвал блефом угрозы ввести жесткие санкции против России - РИА Новости, 22.02.2022
На Западе испугались разоблачения перед Путиным
Западные санкции не смогут навредить России и больше походят на блеф, чем на реальную угрозу, пишет британский журнал The Spectator. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T17:12
2022-02-22T18:02
в мире
владимир путин
россия
евросоюз
великобритания
украина
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Западные санкции не смогут навредить России и больше походят на блеф, чем на реальную угрозу, пишет британский журнал The Spectator."Путин — стратег старой закалки. И это одна из причин, почему должного воздействия санкции не окажут", — говорится в материале.В статье отмечается, что болезненный запрет на продажу российского газа Европе маловероятен, а ограничение на импорт в Россию новейших айфонов не даст серьезного эффекта.В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ЛНР и ДНР, в том числе с применением запрещенной техники. Есть жертвы среди мирного населения. Из-за угрозы вторжения Украины власти самопровозглашенных республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а затем попросили Россию признать их независимость.Вечером 21 февраля президент Владимир Путин заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Кроме того, он поручил обеспечить поддержание мира в республиках.Западные страны пригрозили России суровыми санкциями. В ответ заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заметил, что "все это мы проходили и давно перестали бояться". По словам главы МИД Сергея Лаврова, Запад будет вводить санкции против Москвы в любом случае, по поводу и без.
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774161935.html
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Кирилл Иванников
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в мире, владимир путин, россия, евросоюз, великобритания, украина
17:12 22.02.2022 (обновлено: 18:02 22.02.2022)
 
The Spectator назвал блефом угрозы ввести жесткие санкции против России

The Spectator: западные санкции на деле не окажут реальной угрозы России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Западные санкции не смогут навредить России и больше походят на блеф, чем на реальную угрозу, пишет британский журнал The Spectator.
"Путин — стратег старой закалки. И это одна из причин, почему должного воздействия санкции не окажут", — говорится в материале.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
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В статье отмечается, что болезненный запрет на продажу российского газа Европе маловероятен, а ограничение на импорт в Россию новейших айфонов не даст серьезного эффекта.
В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ЛНР и ДНР, в том числе с применением запрещенной техники. Есть жертвы среди мирного населения. Из-за угрозы вторжения Украины власти самопровозглашенных республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а затем попросили Россию признать их независимость.
Вечером 21 февраля президент Владимир Путин заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Кроме того, он поручил обеспечить поддержание мира в республиках.
Западные страны пригрозили России суровыми санкциями. В ответ заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заметил, что "все это мы проходили и давно перестали бояться". По словам главы МИД Сергея Лаврова, Запад будет вводить санкции против Москвы в любом случае, по поводу и без.
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Опубликовано: Кирилл Иванников
 
В миреВладимир ПутинРоссияЕвросоюзВеликобританияУкраина
 
 
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