https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774400706.html

На Западе испугались разоблачения перед Путиным

The Spectator назвал блефом угрозы ввести жесткие санкции против России - РИА Новости, 22.02.2022

На Западе испугались разоблачения перед Путиным

Западные санкции не смогут навредить России и больше походят на блеф, чем на реальную угрозу, пишет британский журнал The Spectator. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T17:12

2022-02-22T17:12

2022-02-22T18:02

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Западные санкции не смогут навредить России и больше походят на блеф, чем на реальную угрозу, пишет британский журнал The Spectator."Путин — стратег старой закалки. И это одна из причин, почему должного воздействия санкции не окажут", — говорится в материале.В статье отмечается, что болезненный запрет на продажу российского газа Европе маловероятен, а ограничение на импорт в Россию новейших айфонов не даст серьезного эффекта.В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ЛНР и ДНР, в том числе с применением запрещенной техники. Есть жертвы среди мирного населения. Из-за угрозы вторжения Украины власти самопровозглашенных республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а затем попросили Россию признать их независимость.Вечером 21 февраля президент Владимир Путин заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Кроме того, он поручил обеспечить поддержание мира в республиках.Западные страны пригрозили России суровыми санкциями. В ответ заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заметил, что "все это мы проходили и давно перестали бояться". По словам главы МИД Сергея Лаврова, Запад будет вводить санкции против Москвы в любом случае, по поводу и без.

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774161935.html

https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, владимир путин, россия, евросоюз, великобритания, украина