На Западе испугались разоблачения перед Путиным

17:12 22.02.2022 (обновлено: 18:02 22.02.2022)
The Spectator назвал блефом угрозы ввести жесткие санкции против России
The Spectator: западные санкции на деле не окажут реальной угрозы России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Западные санкции не смогут навредить России и больше походят на блеф, чем на реальную угрозу, пишет британский журнал The Spectator.
"Путин — стратег старой закалки. И это одна из причин, почему должного воздействия санкции не окажут", — говорится в материале.
В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ЛНР и ДНР, в том числе с применением запрещенной техники. Есть жертвы среди мирного населения. Из-за угрозы вторжения Украины власти самопровозглашенных республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а затем попросили Россию признать их независимость.
Вечером 21 февраля президент Владимир Путин заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Кроме того, он поручил обеспечить поддержание мира в республиках.
Западные страны пригрозили России суровыми санкциями. В ответ заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заметил, что "все это мы проходили и давно перестали бояться". По словам главы МИД Сергея Лаврова, Запад будет вводить санкции против Москвы в любом случае, по поводу и без.
Опубликовано: Кирилл Иванников