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Британия распространит территориальные санкции на ДНР и ЛНР

Британия распространит территориальные санкции на ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

Британия распространит территориальные санкции на ДНР и ЛНР

Лондон в ближайшие недели распространит территориальные санкции, введенные в отношении Крыма, на территорию ДНР и ЛНР, заявила глава МИД Великобритании Лиз... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T17:11

2022-02-22T17:11

2022-02-22T17:37

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ЛОНДОН, 22 фев - РИА Новости. Лондон в ближайшие недели распространит территориальные санкции, введенные в отношении Крыма, на территорию ДНР и ЛНР, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс."Великобритания также введет санкции против тех членов Думы и Совета Федерации, которые проголосовали за признание независимости Донецка и Луганска, что является грубым нарушением территориального суверенитета Украины. Кроме того, в ближайшие недели мы распространим территориальные санкции, введенные в отношении Крыма, на неподконтрольную правительству территорию в так называемых самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках. Ни одно частное лицо или предприятие Великобритании не сможет иметь дело с этой территорией до тех пор, пока она не будет возвращена под украинский контроль", - отметила министр.Кроме того, по ее словам, в случае "дальнейших агрессивных действий России против Украины" у Лондона готов "беспрецедентный пакет дальнейших санкций, готовых к применению", которые включают широкий спектр мер, направленных на российский финансовый сектор и торговлю."В рамках этого, если Россия не пойдет на деэскалацию, Великобритания вскоре введет законодательство, которое, помимо прочего, не позволит России выпускать суверенный долг на рынках Великобритании", - добавила Трасс.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, где ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева.США и страны НАТО, поставлявшие Украине оружие и отклонившие требование России о нерасширении альянса на восток, осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями. Как сообщил высокопоставленный представитель администрации США, президент Джо Байден своим указом запретил американским физическим и юридическим лицам инвестировать в ДНР и ЛНР и торговать с ними. Сирия напротив выразила готовность признать ДНР и ЛНР и работать над установлением дипломатических отношений.Во вторник утром Пушилин сообщил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе не меняется: продолжаются обстрелы и провокационные действия со стороны вооруженных формирований Украины. По данным Народной милиции ДНР, украинские силовики усилили группировку ПВО в регионе, развернув там зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1".

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774404079.html

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Владимир Лаврентьев

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