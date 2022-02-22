Швейцария не будет вводить санкции против России вместе с другими странами
Власти Швейцарии не будут вводить санкции против России одновременно с другими странами
Берн, Швейцария
ЦЮРИХ, 22 фев - РИА Новости. Власти Швейцарии находятся в контакте с несколькими государствами по вопросу введения потенциальных экономических мер против России в связи с признанием ДНР и ЛНР, но не будут вводить санкции одновременно с другими странами, сообщил РИА Новости представитель Федерального департамента экономики, образования и науки Фабиан Майенфиш.
"Из этого следует, что меры со стороны Швейцарии не могут быть приняты одновременно с мерами других стран. Тем не менее мы можем подтвердить, что власти Швейцарии находятся в контакте с несколькими странами для обмена информацией о текущей ситуации", - сообщил представитель швейцарского ведомства.
Швейцария в 2014 году не присоединилась к санкциям Евросоюза, введенным в связи с присоединением Крыма, но ввела собственные ограничительные меры. Как утверждается, такие меры применяются для недопущения обхода санкционного режима с территории Швейцарии.
В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что дипломаты ЕС обсуждают санкции против 351 депутата Госдумы в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР, а также против 11 россиян, предложивших эту инициативу, а телеканал CNN сообщил, что Еврокомиссия предложила ЕС санкции против 27 физических и юридических лиц, которые, по мнению ЕС, связаны с "нелегальными действиям" в ДНР и ЛНР.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Ольга Маркова