https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774399067.html

Швейцария не будет вводить санкции против России вместе с другими странами

Швейцария не будет вводить санкции против России вместе с другими странами - РИА Новости, 22.02.2022

Швейцария не будет вводить санкции против России вместе с другими странами

Власти Швейцарии находятся в контакте с несколькими государствами по вопросу введения потенциальных экономических мер против России в связи с признанием ДНР и... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T17:07

2022-02-22T17:07

2022-02-22T17:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

владимир путин

денис пушилин

донецкая народная республика

луганская народная республика

еврокомиссия

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ЦЮРИХ, 22 фев - РИА Новости. Власти Швейцарии находятся в контакте с несколькими государствами по вопросу введения потенциальных экономических мер против России в связи с признанием ДНР и ЛНР, но не будут вводить санкции одновременно с другими странами, сообщил РИА Новости представитель Федерального департамента экономики, образования и науки Фабиан Майенфиш.По его словам, если против России будут введены новые международные санкции, правительство Швейцарии проанализирует ситуацию и при необходимости примет решение."Из этого следует, что меры со стороны Швейцарии не могут быть приняты одновременно с мерами других стран. Тем не менее мы можем подтвердить, что власти Швейцарии находятся в контакте с несколькими странами для обмена информацией о текущей ситуации", - сообщил представитель швейцарского ведомства.Швейцария в 2014 году не присоединилась к санкциям Евросоюза, введенным в связи с присоединением Крыма, но ввела собственные ограничительные меры. Как утверждается, такие меры применяются для недопущения обхода санкционного режима с территории Швейцарии.В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что дипломаты ЕС обсуждают санкции против 351 депутата Госдумы в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР, а также против 11 россиян, предложивших эту инициативу, а телеканал CNN сообщил, что Еврокомиссия предложила ЕС санкции против 27 физических и юридических лиц, которые, по мнению ЕС, связаны с "нелегальными действиям" в ДНР и ЛНР.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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