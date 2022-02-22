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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774399067.html
Швейцария не будет вводить санкции против России вместе с другими странами
Швейцария не будет вводить санкции против России вместе с другими странами - РИА Новости, 22.02.2022
Швейцария не будет вводить санкции против России вместе с другими странами
Власти Швейцарии находятся в контакте с несколькими государствами по вопросу введения потенциальных экономических мер против России в связи с признанием ДНР и... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T17:07
2022-02-22T17:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
владимир путин
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
еврокомиссия
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ЦЮРИХ, 22 фев - РИА Новости. Власти Швейцарии находятся в контакте с несколькими государствами по вопросу введения потенциальных экономических мер против России в связи с признанием ДНР и ЛНР, но не будут вводить санкции одновременно с другими странами, сообщил РИА Новости представитель Федерального департамента экономики, образования и науки Фабиан Майенфиш.По его словам, если против России будут введены новые международные санкции, правительство Швейцарии проанализирует ситуацию и при необходимости примет решение."Из этого следует, что меры со стороны Швейцарии не могут быть приняты одновременно с мерами других стран. Тем не менее мы можем подтвердить, что власти Швейцарии находятся в контакте с несколькими странами для обмена информацией о текущей ситуации", - сообщил представитель швейцарского ведомства.Швейцария в 2014 году не присоединилась к санкциям Евросоюза, введенным в связи с присоединением Крыма, но ввела собственные ограничительные меры. Как утверждается, такие меры применяются для недопущения обхода санкционного режима с территории Швейцарии.В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что дипломаты ЕС обсуждают санкции против 351 депутата Госдумы в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР, а также против 11 россиян, предложивших эту инициативу, а телеканал CNN сообщил, что Еврокомиссия предложила ЕС санкции против 27 физических и юридических лиц, которые, по мнению ЕС, связаны с "нелегальными действиям" в ДНР и ЛНР.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, еврокомиссия, госдума рф, евросоюз, россия
17:07 22.02.2022
 
Швейцария не будет вводить санкции против России вместе с другими странами

Власти Швейцарии не будут вводить санкции против России одновременно с другими странами

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкБерн, Швейцария
Берн, Швейцария - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Берн, Швейцария
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ЦЮРИХ, 22 фев - РИА Новости. Власти Швейцарии находятся в контакте с несколькими государствами по вопросу введения потенциальных экономических мер против России в связи с признанием ДНР и ЛНР, но не будут вводить санкции одновременно с другими странами, сообщил РИА Новости представитель Федерального департамента экономики, образования и науки Фабиан Майенфиш.
По его словам, если против России будут введены новые международные санкции, правительство Швейцарии проанализирует ситуацию и при необходимости примет решение.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
16:23
Матвиенко: санкции могут нанести больший урон их авторам, чем России
"Из этого следует, что меры со стороны Швейцарии не могут быть приняты одновременно с мерами других стран. Тем не менее мы можем подтвердить, что власти Швейцарии находятся в контакте с несколькими странами для обмена информацией о текущей ситуации", - сообщил представитель швейцарского ведомства.
Швейцария в 2014 году не присоединилась к санкциям Евросоюза, введенным в связи с присоединением Крыма, но ввела собственные ограничительные меры. Как утверждается, такие меры применяются для недопущения обхода санкционного режима с территории Швейцарии.
В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что дипломаты ЕС обсуждают санкции против 351 депутата Госдумы в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР, а также против 11 россиян, предложивших эту инициативу, а телеканал CNN сообщил, что Еврокомиссия предложила ЕС санкции против 27 физических и юридических лиц, которые, по мнению ЕС, связаны с "нелегальными действиям" в ДНР и ЛНР.
Баннер с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
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СМИ: японцы разделились во мнении о необходимости санкций против России
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
09:49
В Германии признали бесполезность санкций против России
Опубликовано: Ольга Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЕврокомиссияГосдума РФЕвросоюзРоссия
 
 
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