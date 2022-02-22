Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774394271.html
Эксперт ожидает "декоративных" санкций Запада из-за признания ДНР и ЛНР
Эксперт ожидает "декоративных" санкций Запада из-за признания ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
Эксперт ожидает "декоративных" санкций Запада из-за признания ДНР и ЛНР
Реакция Запада на признание Россией Донецкой и Луганской народных республик будет "декоративной", в частности, могут быть введены санкции против "Северного... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T16:50
2022-02-22T16:50
северный поток — 2
сша
санкции в отношении россии
в мире
россия
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156196/27/1561962774_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_181675e72678e4aa2fad1f9d1fce83fd.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Реакция Запада на признание Россией Донецкой и Луганской народных республик будет "декоративной", в частности, могут быть введены санкции против "Северного потока 2", который и так не работает, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько."На мой взгляд, сейчас российские миротворческие войска выйдут на линию разграничения, после чего военные действия между Украиной и республиками прекратятся. Со стороны экономических санкций против России введут, вероятно, новые, какие-то "декоративные" санкции", - сказал РИА Новости Безпалько.По его словам, санкции могут затронуть "Северный поток 2". "Но проект и так не работает. Ну, объявят, и что? Дальше будут бороться с "Северным потоком 2"? - добавил собеседник агентства.Против "Северного потока 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В свою очередь Россия не раз заявляла, что это коммерческий проект, который выгоден Европе, и призывала перестать упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.Эксперт также ожидает некоторого падения национальной валюты, "но не настолько, насколько этого боятся". "Доллар подорожает на несколько рублей, потом, скорей всего, подорожает обратно. Это в ближайшей перспективе", - предположил представитель совета.Что касается диалога с Западом, то, по мнению собеседника, он продолжится. "Но он будет продолжаться на совершенно других условиях. Раньше мы выступали в качестве просителей или в качестве вежливых людей, которым приходится разговаривать по принципу "глухой с немым". А теперь, раз вы нас не слышите, раз вы глухие и немые, соответственно, мы будем что-то делать, чтобы вы это увидели", - заключил Безпалько.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Позже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя принятые накануне решения о признании ДНР и ЛНР, заявил, что будут санкции, угрозы, политическое давление, "всё это мы проходили и давно перестали бояться". А по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад будет вводить санкции против Москвы в любом случае, по поводу и без.
https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774389211.html
https://ria.ru/20220222/priznanie-1774364235.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156196/27/1561962774_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_6453e4dc4126c6eca20f0b60e5c0e747.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
северный поток — 2, сша, санкции в отношении россии, в мире, россия, признание днр и лнр в россии
16:50 22.02.2022
 
Эксперт ожидает "декоративных" санкций Запада из-за признания ДНР и ЛНР

Эксперт Безпалько: санкции Запада из-за признания ЛНР и ДНР будут "декоративными"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФлаг Соединенных Штатов Америки
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Флаг Соединенных Штатов Америки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Реакция Запада на признание Россией Донецкой и Луганской народных республик будет "декоративной", в частности, могут быть введены санкции против "Северного потока 2", который и так не работает, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
"На мой взгляд, сейчас российские миротворческие войска выйдут на линию разграничения, после чего военные действия между Украиной и республиками прекратятся. Со стороны экономических санкций против России введут, вероятно, новые, какие-то "декоративные" санкции", - сказал РИА Новости Безпалько.
По его словам, санкции могут затронуть "Северный поток 2". "Но проект и так не работает. Ну, объявят, и что? Дальше будут бороться с "Северным потоком 2"? - добавил собеседник агентства.
Против "Северного потока 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В свою очередь Россия не раз заявляла, что это коммерческий проект, который выгоден Европе, и призывала перестать упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 08:00
Мюнхенский сговор 2.0: Зеленского опять послали. Воевать с Россией
Эксперт также ожидает некоторого падения национальной валюты, "но не настолько, насколько этого боятся". "Доллар подорожает на несколько рублей, потом, скорей всего, подорожает обратно. Это в ближайшей перспективе", - предположил представитель совета.
Что касается диалога с Западом, то, по мнению собеседника, он продолжится. "Но он будет продолжаться на совершенно других условиях. Раньше мы выступали в качестве просителей или в качестве вежливых людей, которым приходится разговаривать по принципу "глухой с немым". А теперь, раз вы нас не слышите, раз вы глухие и немые, соответственно, мы будем что-то делать, чтобы вы это увидели", - заключил Безпалько.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Вячеслав Никонов - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
16:34
Никонов предупредил об ответных мерах на санкции Запада
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Позже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя принятые накануне решения о признании ДНР и ЛНР, заявил, что будут санкции, угрозы, политическое давление, "всё это мы проходили и давно перестали бояться". А по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад будет вводить санкции против Москвы в любом случае, по поводу и без.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
15:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МИД о реакции Запада на признание ЛНР и ДНР: ничего конструктивного
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Северный поток — 2СШАСанкции в отношении РоссииВ миреРоссияПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала