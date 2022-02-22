https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774390691.html

Вице-премьер Польши предложил ввести санкции против Путина

Вице-премьер Польши предложил ввести санкции против Путина - РИА Новости, 22.02.2022

Вице-премьер Польши предложил ввести санкции против Путина

Вице-премьер правительства Польши по вопросам безопасности, глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский считает, что санкции нужно ввести... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T16:38

2022-02-22T16:38

2022-02-22T16:50

санкции

признание днр и лнр в россии

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

россия

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155008/03/1550080372_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_cd714279f9dad4d2c8f20cac6e85a2f0.jpg

ВАРШАВА, 22 фев – РИА Новости. Вице-премьер правительства Польши по вопросам безопасности, глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский считает, что санкции нужно ввести лично в отношении президента РФ Владимира Путина.Отвечая на пресс-конференции на вопрос о том, какие санкции он хотел бы видеть в отношении России, Качиньский назвал проекты "Северный поток 1" и "Северный поток 2", а также "санкции в сфере финансов с помощью отключения от системы расчетов".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

https://ria.ru/20220222/gazoprovod-1774391956.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

санкции, признание днр и лнр в россии, в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, северный поток — 2, северный поток