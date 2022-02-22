16:38 22.02.2022 (обновлено: 16:50 22.02.2022)
Вице-премьер Польши предложил ввести санкции против Путина
Вице-премьер Польши Качиньский предложил ввести санкции лично против Путина
© AP Photo / Alik KepliczПредседатель правящей консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский
© AP Photo / Alik Keplicz
Председатель правящей консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский
ВАРШАВА, 22 фев – РИА Новости. Вице-премьер правительства Польши по вопросам безопасности, глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский считает, что санкции нужно ввести лично в отношении президента РФ Владимира Путина.
Отвечая на пресс-конференции на вопрос о том, какие санкции он хотел бы видеть в отношении России, Качиньский назвал проекты "Северный поток 1" и "Северный поток 2", а также "санкции в сфере финансов с помощью отключения от системы расчетов".
"И это ряд личных санкций. По моему убеждению, они должны включать в себя самого Путина", - заявил он.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Мадина Моргоева