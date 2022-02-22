https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774389211.html
Никонов предупредил об ответных мерах на санкции Запада
Никонов предупредил об ответных мерах на санкции Запада - РИА Новости, 22.02.2022
Никонов предупредил об ответных мерах на санкции Запада
Россия ответит на любые санкции со стороны Запада, наша страна таких решений не боится, мы переживали и не такое, заявил РИА Новости первый замглавы комитета... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T16:34
2022-02-22T16:34
2022-02-22T16:40
вячеслав никонов
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия ответит на любые санкции со стороны Запада, наша страна таких решений не боится, мы переживали и не такое, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.Агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что дипломаты ЕС обсуждают санкции против 351 депутата Госдумы в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР, а также против 11 россиян, предложивших эту инициативу."Ответные меры будут на любые их санкции", - подчеркнул депутат.Политик с иронией воспринял информацию западных СМИ о готовящихся санкциях в отношении российских парламентариев и добавил, что Россия санкций не боится, страна переживала и не такое."Вы представляете, сколько нам придётся в ответный список внести депутатов ЕС и стран ЕС! Жуть!" - прокомментировал он информацию о возможных санкциях против депутатов Госдумы.
https://ria.ru/20220120/putin-1768673333.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав никонов, санкции в отношении россии
16:34 22.02.2022 (обновлено: 16:40 22.02.2022)
Никонов предупредил об ответных мерах на санкции Запада
Депутат Госдумы Никонов заявил, что за любыми санкциями Запада последует ответ
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия ответит на любые санкции со стороны Запада, наша страна таких решений не боится, мы переживали и не такое, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.
Агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что дипломаты ЕС обсуждают санкции против 351 депутата Госдумы
в связи с признанием Россией ДНР
и ЛНР
, а также против 11 россиян, предложивших эту инициативу.
"Ответные меры будут на любые их санкции", - подчеркнул депутат.
Политик с иронией воспринял информацию западных СМИ о готовящихся санкциях в отношении российских парламентариев и добавил, что Россия санкций не боится, страна переживала и не такое.
"Вы представляете, сколько нам придётся в ответный список внести депутатов ЕС и стран ЕС! Жуть!" - прокомментировал он информацию о возможных санкциях против депутатов Госдумы.