https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774389211.html

Никонов предупредил об ответных мерах на санкции Запада

Никонов предупредил об ответных мерах на санкции Запада - РИА Новости, 22.02.2022

Никонов предупредил об ответных мерах на санкции Запада

Россия ответит на любые санкции со стороны Запада, наша страна таких решений не боится, мы переживали и не такое, заявил РИА Новости первый замглавы комитета... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T16:34

2022-02-22T16:34

2022-02-22T16:40

вячеслав никонов

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия ответит на любые санкции со стороны Запада, наша страна таких решений не боится, мы переживали и не такое, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.Агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что дипломаты ЕС обсуждают санкции против 351 депутата Госдумы в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР, а также против 11 россиян, предложивших эту инициативу."Ответные меры будут на любые их санкции", - подчеркнул депутат.Политик с иронией воспринял информацию западных СМИ о готовящихся санкциях в отношении российских парламентариев и добавил, что Россия санкций не боится, страна переживала и не такое."Вы представляете, сколько нам придётся в ответный список внести депутатов ЕС и стран ЕС! Жуть!" - прокомментировал он информацию о возможных санкциях против депутатов Госдумы.

https://ria.ru/20220120/putin-1768673333.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

вячеслав никонов, санкции в отношении россии