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https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774369257.html
Замсоветника Байдена: санкции против России будут введены в ближайшие часы
Замсоветника Байдена: санкции против России будут введены в ближайшие часы - РИА Новости, 22.02.2022
Замсоветника Байдена: санкции против России будут введены в ближайшие часы
США введут "значительные санкции" против России в ближайшие несколько часов, сообщил заместитель советника американского президента Джо Байдена по национальной... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T15:43
2022-02-22T16:53
санкции в отношении россии
в мире
россия
сша
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. США введут "значительные санкции" против России в ближайшие несколько часов, сообщил заместитель советника американского президента Джо Байдена по национальной безопасности.Ранее высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что Байден издал указ о первых ограничительных мерах за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик со стороны России и собирается вскоре огласить дополнительные меры."Значительные санкционные меры &lt;...&gt; (ожидаются. — Прим. ред.) в ближайшие часы", — говорится в сообщенииНакануне вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Также президент поручил обеспечить поддержание мира в республиках.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
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353
60
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санкции в отношении россии, в мире, россия, сша
15:43 22.02.2022 (обновлено: 16:53 22.02.2022)
 
Замсоветника Байдена: санкции против России будут введены в ближайшие часы

СМИ: замсоветника Байдена анонсировал введение санкций против России в ближайшие часы

© REUTERS / Tom BrennerЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Tom Brenner
Здание Капитолия США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. США введут "значительные санкции" против России в ближайшие несколько часов, сообщил заместитель советника американского президента Джо Байдена по национальной безопасности.
Ранее высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что Байден издал указ о первых ограничительных мерах за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик со стороны России и собирается вскоре огласить дополнительные меры.

"Значительные санкционные меры <...> (ожидаются. — Прим. ред.) в ближайшие часы", — говорится в сообщении
Накануне вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Также президент поручил обеспечить поддержание мира в республиках.
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией Луганской народной республики и Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
08:00
Россия не сосредотачивается — Россия возвращается
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Санкции в отношении РоссииВ миреРоссияСША
 
 
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