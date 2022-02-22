https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774367369.html

ЕК предложила санкции против 27 физлиц и юрлиц за признание ДНР и ЛНР

ЕК предложила санкции против 27 физлиц и юрлиц за признание ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

ЕК предложила санкции против 27 физлиц и юрлиц за признание ДНР и ЛНР

Еврокомиссия (ЕК) предложила ЕС санкции против 27 физических и юридических лиц, которые, по мнению ЕС, связаны с "нелегальными действиям" в ДНР и ЛНР, сообщает... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T15:37

2022-02-22T15:37

2022-02-22T15:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) предложила ЕС санкции против 27 физических и юридических лиц, которые, по мнению ЕС, связаны с "нелегальными действиям" в ДНР и ЛНР, сообщает телеканал CNN."Согласно предложениям (ЕК), санкции введут против 27 физических и юридических лиц, которые включают политических деятелей, пропагандистов, военный персонал и финансовые организации, которые ЕС считает связанными с "незаконными действиями" в регионах (ДНР и ЛНР)", - говорится в сообщении телеканала.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/matvienko-1774365483.html

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774363267.html

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донецкая народная республика

луганская народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, еврокомиссия, ситуация в днр и лнр