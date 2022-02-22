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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774367369.html
ЕК предложила санкции против 27 физлиц и юрлиц за признание ДНР и ЛНР
ЕК предложила санкции против 27 физлиц и юрлиц за признание ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
ЕК предложила санкции против 27 физлиц и юрлиц за признание ДНР и ЛНР
Еврокомиссия (ЕК) предложила ЕС санкции против 27 физических и юридических лиц, которые, по мнению ЕС, связаны с "нелегальными действиям" в ДНР и ЛНР, сообщает... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T15:37
2022-02-22T15:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) предложила ЕС санкции против 27 физических и юридических лиц, которые, по мнению ЕС, связаны с "нелегальными действиям" в ДНР и ЛНР, сообщает телеканал CNN."Согласно предложениям (ЕК), санкции введут против 27 физических и юридических лиц, которые включают политических деятелей, пропагандистов, военный персонал и финансовые организации, которые ЕС считает связанными с "незаконными действиями" в регионах (ДНР и ЛНР)", - говорится в сообщении телеканала.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/matvienko-1774365483.html
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, еврокомиссия, ситуация в днр и лнр
15:37 22.02.2022
 
ЕК предложила санкции против 27 физлиц и юрлиц за признание ДНР и ЛНР

ЕК предложила ЕС санкции против 27 физлиц и юрлиц за "связь с действиями" в ДНР, ЛНР

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) предложила ЕС санкции против 27 физических и юридических лиц, которые, по мнению ЕС, связаны с "нелегальными действиям" в ДНР и ЛНР, сообщает телеканал CNN.
"Согласно предложениям (ЕК), санкции введут против 27 физических и юридических лиц, которые включают политических деятелей, пропагандистов, военный персонал и финансовые организации, которые ЕС считает связанными с "незаконными действиями" в регионах (ДНР и ЛНР)", - говорится в сообщении телеканала.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
15:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия готова к новым санкциям, заявила Матвиенко
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
15:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Санкции ЕС затронут торговлю с ЛНР и ДНР
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЕврокомиссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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