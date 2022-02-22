ЕК предложила санкции против 27 физлиц и юрлиц за признание ДНР и ЛНР
ЕК предложила ЕС санкции против 27 физлиц и юрлиц за "связь с действиями" в ДНР, ЛНР
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) предложила ЕС санкции против 27 физических и юридических лиц, которые, по мнению ЕС, связаны с "нелегальными действиям" в ДНР и ЛНР, сообщает телеканал CNN.
"Согласно предложениям (ЕК), санкции введут против 27 физических и юридических лиц, которые включают политических деятелей, пропагандистов, военный персонал и финансовые организации, которые ЕС считает связанными с "незаконными действиями" в регионах (ДНР и ЛНР)", - говорится в сообщении телеканала.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Дарья Буймова