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https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774362434.html
Рада призвала отключить Россию от SWIFT и заморозить "Северный поток — 2"
Рада призвала отключить Россию от SWIFT и заморозить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 22.02.2022
Рада призвала отключить Россию от SWIFT и заморозить "Северный поток — 2"
Верховная рада Украины после признания Донецкой и Луганской народных республик призвала ввести дополнительные санкции против РФ и ее руководства, включая... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T15:19
2022-02-22T15:33
верховная рада украины
украина
в мире
россия
swift
северный поток — 2
санкции в отношении россии
санкции
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КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Верховная рада Украины после признания Донецкой и Луганской народных республик призвала ввести дополнительные санкции против РФ и ее руководства, включая заморозку "Северного потока — 2" и отключение от SWIFT, соответствующий проект заявления зарегистрирован на сайте парламента во вторник."Верховная рада призывает ввести дополнительные жесткие секторальные, финансовые и персональные санкции против Российской Федерации и ее руководства с целью приостановки ее вооруженной агрессии против Украины и предотвращения дальнейшей эскалации ситуации в Европе, включая заморозку запуска "Северного потока — 2", отключение Российской Федерации от международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей (SWIFT) и запрет экспорта в Российскую Федерацию высоких технологий, в частности, касающихся российского военно-промышленного комплекса и энергетического сектора", - говорится в проекте.Депутаты также призвали РФ отменить признание ЛНР и ДНР и призвала другие государства не признавать их."Верховная Рада Украины: заявляет об отсутствии юридических последствий принятого Российской Федерацией решения и призывает безотлагательно принять все необходимые меры для отмены своих противоправных решений, направленных на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины, а также призывает иностранные государства и международные и региональные организации не признавать независимость незаконных самопровозглашенных образований в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и воздерживаться от каких-либо действий или шагов, которые могли бы быть истолкованы как их признание", - говорится в проекте.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева.США и страны НАТО, поставлявшие Украине оружие и отклонившие требование России о нерасширении альянса на восток, осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями. Как сообщил высокопоставленный представитель администрации США, президент Джо Байден своим указом запретил американским физическим и юридическим лицам инвестировать в ДНР и ЛНР и торговать с ними. Сирия напротив выразила готовность признать ДНР и ЛНР и работать над установлением дипломатических отношений.Во вторник утром Пушилин сообщил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе не меняется: продолжаются обстрелы и провокационные действия со стороны вооруженных формирований Украины. По данным Народной милиции ДНР, украинские силовики усилили группировку ПВО в регионе, развернув там зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1".
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верховная рада украины, украина, в мире, россия, swift, северный поток — 2, санкции в отношении россии, санкции
15:19 22.02.2022 (обновлено: 15:33 22.02.2022)
 
Рада призвала отключить Россию от SWIFT и заморозить "Северный поток — 2"

Депутаты Рады призвали отключить Россию от SWIFT и заморозить "Северный поток — 2"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
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КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Верховная рада Украины после признания Донецкой и Луганской народных республик призвала ввести дополнительные санкции против РФ и ее руководства, включая заморозку "Северного потока — 2" и отключение от SWIFT, соответствующий проект заявления зарегистрирован на сайте парламента во вторник.
"Верховная рада призывает ввести дополнительные жесткие секторальные, финансовые и персональные санкции против Российской Федерации и ее руководства с целью приостановки ее вооруженной агрессии против Украины и предотвращения дальнейшей эскалации ситуации в Европе, включая заморозку запуска "Северного потока — 2", отключение Российской Федерации от международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей (SWIFT) и запрет экспорта в Российскую Федерацию высоких технологий, в частности, касающихся российского военно-промышленного комплекса и энергетического сектора", - говорится в проекте.
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Депутаты также призвали РФ отменить признание ЛНР и ДНР и призвала другие государства не признавать их.
"Верховная Рада Украины: заявляет об отсутствии юридических последствий принятого Российской Федерацией решения и призывает безотлагательно принять все необходимые меры для отмены своих противоправных решений, направленных на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины, а также призывает иностранные государства и международные и региональные организации не признавать независимость незаконных самопровозглашенных образований в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и воздерживаться от каких-либо действий или шагов, которые могли бы быть истолкованы как их признание", - говорится в проекте.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
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Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева.
США и страны НАТО, поставлявшие Украине оружие и отклонившие требование России о нерасширении альянса на восток, осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями. Как сообщил высокопоставленный представитель администрации США, президент Джо Байден своим указом запретил американским физическим и юридическим лицам инвестировать в ДНР и ЛНР и торговать с ними. Сирия напротив выразила готовность признать ДНР и ЛНР и работать над установлением дипломатических отношений.
Во вторник утром Пушилин сообщил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе не меняется: продолжаются обстрелы и провокационные действия со стороны вооруженных формирований Украины. По данным Народной милиции ДНР, украинские силовики усилили группировку ПВО в регионе, развернув там зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1".
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Верховная Рада УкраиныУкраинаВ миреРоссияSWIFTСеверный поток — 2Санкции в отношении РоссииСанкции
 
 
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