https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774362434.html

Рада призвала отключить Россию от SWIFT и заморозить "Северный поток — 2"

Рада призвала отключить Россию от SWIFT и заморозить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 22.02.2022

Рада призвала отключить Россию от SWIFT и заморозить "Северный поток — 2"

Верховная рада Украины после признания Донецкой и Луганской народных республик призвала ввести дополнительные санкции против РФ и ее руководства, включая... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T15:19

2022-02-22T15:19

2022-02-22T15:33

верховная рада украины

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санкции

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КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Верховная рада Украины после признания Донецкой и Луганской народных республик призвала ввести дополнительные санкции против РФ и ее руководства, включая заморозку "Северного потока — 2" и отключение от SWIFT, соответствующий проект заявления зарегистрирован на сайте парламента во вторник."Верховная рада призывает ввести дополнительные жесткие секторальные, финансовые и персональные санкции против Российской Федерации и ее руководства с целью приостановки ее вооруженной агрессии против Украины и предотвращения дальнейшей эскалации ситуации в Европе, включая заморозку запуска "Северного потока — 2", отключение Российской Федерации от международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей (SWIFT) и запрет экспорта в Российскую Федерацию высоких технологий, в частности, касающихся российского военно-промышленного комплекса и энергетического сектора", - говорится в проекте.Депутаты также призвали РФ отменить признание ЛНР и ДНР и призвала другие государства не признавать их."Верховная Рада Украины: заявляет об отсутствии юридических последствий принятого Российской Федерацией решения и призывает безотлагательно принять все необходимые меры для отмены своих противоправных решений, направленных на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины, а также призывает иностранные государства и международные и региональные организации не признавать независимость незаконных самопровозглашенных образований в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и воздерживаться от каких-либо действий или шагов, которые могли бы быть истолкованы как их признание", - говорится в проекте.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева.США и страны НАТО, поставлявшие Украине оружие и отклонившие требование России о нерасширении альянса на восток, осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями. Как сообщил высокопоставленный представитель администрации США, президент Джо Байден своим указом запретил американским физическим и юридическим лицам инвестировать в ДНР и ЛНР и торговать с ними. Сирия напротив выразила готовность признать ДНР и ЛНР и работать над установлением дипломатических отношений.Во вторник утром Пушилин сообщил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе не меняется: продолжаются обстрелы и провокационные действия со стороны вооруженных формирований Украины. По данным Народной милиции ДНР, украинские силовики усилили группировку ПВО в регионе, развернув там зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1".

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774362935.html

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774361444.html

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774355131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

верховная рада украины, украина, в мире, россия, swift, северный поток — 2, санкции в отношении россии, санкции