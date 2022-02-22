https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774361444.html

Москва не боится санкций из-за признания ДНР и ЛНР, заявили в МИД

Москва не боится санкций из-за признания ДНР и ЛНР, заявили в МИД - РИА Новости, 22.02.2022

Москва не боится санкций из-за признания ДНР и ЛНР, заявили в МИД

Москва не боится санкций, в том числе по "Северному потоку 2", которые могут последовать в связи с признанием ЛНР и ДНР, заявил во вторник замглавы МИД РФ... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T15:16

2022-02-22T15:16

2022-02-22T15:18

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признание днр и лнр в россии

в мире

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россия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Москва не боится санкций, в том числе по "Северному потоку 2", которые могут последовать в связи с признанием ЛНР и ДНР, заявил во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Москва ничего не боится", - сказал Руденко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, опасается ли российская сторона санкций в связи с признанием ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, где ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774358324.html

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774358324.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

признание днр и лнр в россии, в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр