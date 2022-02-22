https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774358324.html

Послы стран ЕС обсудили санкции против российских банков, сообщили СМИ

Послы стран ЕС обсудили санкции против российских банков, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.02.2022

Послы стран ЕС обсудили санкции против российских банков, сообщили СМИ

Дипломаты ЕС обсуждают санкции против двух российских банков и финансирования суверенного долга России, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники,... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T15:07

2022-02-22T15:07

2022-02-22T16:04

в мире

санкции в отношении россии

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

владимир путин

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Дипломаты ЕС обсуждают санкции против двух российских банков и финансирования суверенного долга России, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774369257.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, санкции в отношении россии, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, владимир путин, признание днр и лнр в россии