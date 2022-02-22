https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774358324.html
Послы стран ЕС обсудили санкции против российских банков, сообщили СМИ
Послы стран ЕС обсудили санкции против российских банков, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.02.2022
Послы стран ЕС обсудили санкции против российских банков, сообщили СМИ
Дипломаты ЕС обсуждают санкции против двух российских банков и финансирования суверенного долга России, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники,... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T15:07
2022-02-22T15:07
2022-02-22T16:04
в мире
санкции в отношении россии
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
владимир путин
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Дипломаты ЕС обсуждают санкции против двух российских банков и финансирования суверенного долга России, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774369257.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, санкции в отношении россии, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, владимир путин, признание днр и лнр в россии
15:07 22.02.2022 (обновлено: 16:04 22.02.2022)
Послы стран ЕС обсудили санкции против российских банков, сообщили СМИ
Bloomberg: послы стран ЕС обсудили санкции против российских банков и финансирования долга